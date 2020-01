Inter, Radu in prestito al Parma

Ionut Radu è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Parma. I crociati sono vicinissimi a chiudere l’affare con Inter e Genoa. Si lavora per un prestito semestrale.

Inter, Parma e Genoa sono in continuo contatto in merito alla trattativa che porterebbe Ionut Radu ai ducali. Nelle ultime ore, addirittura, sembrerebbe che la dirigenza nerazzurra (proprietaria del cartellino) si sia incontrata e accordata con quella del Parma per definire i dettagli di questa operazione, basata su un prestito gratuito dalla durata di 6 mesi.

Prima, però, la squadra allenata da D’Aversa dovrà sistemare tutte le pratiche burocratiche con il Genoa, il quale detiene i restanti 6 mesi del cartellino del portiere rumeno. Per i rossoblù non dovrebbe esserci però nessun problema nel lasciar andare l’estremo difensore, il quale nelle ultime giornate è stato rimpiazzato dal neo acquisto Perin.

Il Parma ha urgenza di chiudere la trattativa, l’infortunio di Sepe (lesione completa del tendine adduttore lungo della coscia sinistra) durerà tra i 30 ai 90 giorni e la squadra emiliana non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. Ogni ora, da adesso, potrebbe essere la decisiva nel dare l’ultimatum a questa trattativa, che è ad un passo dalla fumata bianca.

Intanto, in merito all’argomento, si è espresso con fiducia lo stesso agente di Radu: “Non mi posso sbilanciare troppo sulla vicenda. L’unica cosa che posso dire è che siamo in continuo contatto con Inter e Genoa. Il ragazzo ha una gran voglia di andare al Parma e sarebbe felicissimo se l’operazione dovesse andare a buon fine”.

