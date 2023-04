Inter-Monza 0-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-1 per il Monza il match contro l’Inter valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Per gli ospiti decisiva la rete di Luca Caldirola.

Sulla partita: “Salernitana, Monza, Fiorentina, Spezia, copione ripetuto. La squadra ha fatto un buon primo tempo, nel quale meritava il vantaggio. Nella seconda frazione ci siamo un po’ innervositi, perso le misure e purtroppo la sconfitta è stata inevitabile. Mi dispiace perché la squadra ci teneva tanto, al contrario di quanto si dice”.

Mancanza di elettricità: “Purtroppo gli episodi cambiano le partite, noi non siamo né bravi né fortunati a sfruttarli. Contro di noi, ogni volta, i migliori sono i migliori in campo. Questa mancanza di vittorie in campionato pesano come un macigno”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Carenza offensiva: “Dopo 16 mesi a segnare a ripetizione, il post-Mondiale ci ha tagliato le gambe. La squadra continua a creare e proporre, ma in attacco siamo molto carenti. Tutto ciò mi dispiace anche per i tifosi, delusi per la terza volta consecutivi nel nostro stadio”.

Mancanza di dribbling: “La squadra è costruita bene per portare avanti i diversi obiettivi. Parliamo di una squadra che si trova in semifinale di Coppa Italia, ai quarti di Champions e in piena lotta Champions League in campionato”.