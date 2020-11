Inter, minaccia degli ultras alla squadra: “Veniamo coi bastoni”

Clamoroso striscione da parte della Curva Nord prima della trasferta dell’Inter con il Sassuolo. La minaccia è chiara: fuori gli attributi o veniamo con i bastoni.

I messaggi di calma e di pace lanciati ieri da Zhang, Marotta e Antonello, non hanno scalfito neanche un po’ la parte più calda della tifoseria interista, che prima della partita in programma alle ore 15 tra Sassuolo e Inter ha sentenziato così: “Quella maglia che tu indossi… va onorata!!! Tirate fuori i co*****i o veniamo coi bastoni!!!”.

Parole dure, nette, che oltre ad evidenziare rabbia e fastidio da parte della tifoseria nerazzurra per le brutte prestazioni della squadra, contengono anche minacce non da poco. Il messaggio, che sarà infatti giunto alla squadra sarà tutt’altro che di pace e serenità.

Se questo gesto avrà smosso l’animo dei ragazzi di Conte in positivo o in negativo potrà dirlo solo il campo. All’Inter, infatti, spetterà l’arduo compito di portare via 3 punti molto pesanti, in trasferta, contro una delle squadre più in forma del campionato.

Per fare ciò il tecnico ha scelto di far riposare Lukaku, scelta azzardata all’apparenza, ma forse doverosa vista la carica di lavoro continua a cui si è sottoposto il calciatore consecutivamente. Al suo posto ci sarà Sanchez che, affiancato da Lautaro, avrà l’arduo compito di far girare la squadra così come fatto 6 giorni fa contro il Torino.

Antonio Conte con queste scelte e su questo campo, forse, si gioca davvero tutto…

