Inter-Milan, conferenza pre-partita Conte: “Voglio una prova matura, rossoneri in gran forma”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli aspetti analizzati dal tecnico, in vista del derby delle ore 18.

Sulla gara: “Affronteremo una partita difficile. Il Milan è una squadra che oltre ad aver finito alla grande lo scorso campionato sta riuscendo a confermarsi anche in questa prima parte. Mi aspetto dai miei una prova matura”.

Ritorno dei nazionali: “Parte dei calciatori impegnati con le proprie nazionali sono tornati solo oggi. Vero che il morale di aver fatto bene con i colori del proprio paese ti galvanizza e ti porta a tornare bene agli impegni di club, ma un giorno in più con loro non mi sarebbe dispiaciuto”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Idea offensiva: “In Italia è cresciuta la voglia di volersi affrontare a viso aperto e noi dobbiamo essere bravi a non farci cogliere impreparati soprattutto sotto questo aspetto. Una volta la difesa a 3 era vista come un’idiozia, ad oggi, invece, sempre più squadre la utilizzano”.

Derby senza tifosi: “Lascia l’amaro in bocca pensare ad un derby senza pubblico. Giusto però lasciare potere decisionale a chi volta per volta cerca di fare le migliori scelte in merito a queste situazioni”.

Su Sanchez ed Eriksen: “Alexis ha accusato un affaticamento muscolare, parlerò con lui e solamente lì capirò se potrà essere della partita. Abbiamo altre partite importanti, non mi va di rischiarlo. Eriksen si sta integrando sempre meglio in questa squadra, a me convince partita dopo partita sempre di più. Penso che stia giocando abbastanza”.

