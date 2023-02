Inter-Milan 1-0, Dichiarazioni post partita Pioli: “Non siamo ancora una squadra matura”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del Derby per 1-0, contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Sulla partita di stasera si è così espresso l’allenatore del Milan: “Ci siamo fatti trovare impreparati sulle palle inattive ancora una volta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio offensivamente. Il nostro errore è stato non riuscire a palleggiare e muovere palla e questo ci ha obbligato nel primo tempo a fare tanta fase difensiva”.

Pioli ammette che la squadra è stata più solida e compatta, ma è mancata dal punto di vista offensivo. Questa solidità dovrà però portare anche più pericolosità in attacco. Manca certamente però la maturità in questo momento.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex tecnico di Inter e Lazio non rinnega le scelte tattiche e anzi afferma che le avrebbe rifatte allo stesso modo. Ad esempio l’esclusione di Leao è motivata dall’idea di avere due attaccanti più vicini, per cercare di mettere in difficoltà l’Inter.

Sul momento no dei rossoneri, si esprime così il tecnico emiliano: “”Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione come è normale che sia: non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione”.

Bisogna cercare di ripartire. Questo è l’unico modo per non buttare via gli ultimi due traguardi rimasti, la zona Champions League e la sfida degli Ottavi di Finale contro il Tottenham di Antonio Conte.