Inter-Lecce 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Lecce valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri a segno Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Reazione: “Abbiamo fatto un’ottima partita, l’approccio è stato quello giusto, tenendo alta l’intensità nei 90 minuti. Il secondo gol di Lautaro ha poi messo in discesa un match da noi poi controllato bene”.

Mentalità: “Sul 2-0 ho chiesto a Lautaro di battere una rimessa veloce per Dzeko. Sin da subito ho chiesto ai ragazzi di stare sul pezzo. Abbiamo tenuto bene le distanze, ottima prestazione contro un Lecce molto aggressivo”.

Rimpianti scudetto: “Si poteva provare a fare qualcosa in più senza alcun dubbio. In questi 18 mesi abbiamo però fatto ottime cose e il nostro obiettivo deve essere quello di prenderci il meglio dalle cose a venire”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Gosens: “Robin ha giocato le ultime due gare per 90 minuti, ma anche prima le sue ottime risposte in allenamento le ha date. Mi sta soddisfacendo. Stasera ha fatto un’ottima gara e sono molto fiero di lui”.

Ballottaggio offensivo: “Edin ha fatto un’ottima gara, sempre al servizio della squadra e subito pronto a farci salire. Ho ottimi attaccanti, nel breve tornerà anche Correa e giocando con questa costanza servirà avere tutti”.

Dumfries in crescita: “Denzel dopo il Mondiale è tornato un po’ scarico, in questa gara ha però mostrato un ottimo volto. Sta facendo ottimi passi avanti”.