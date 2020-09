Inter, Lautaro Martinez rinnoverà il contratto a fine mercato: ingaggio da 6 milioni a stagione

L’Inter respinge le “sirene di mercato” di Barcellona e Real Madrid intenzionate ad arrivare a Lautaro Martinez e per trattenere il Toro, i neroazzurri sono disposti a far percepire al talento argentino ben 6 milioni di euro a stagione.

Nulla ancora di ufficiale sia ben chiaro, ma nel pomeriggio di ieri i dirigenti della beneamata e lo staff di Lautaro si sono incontrati nella sede dell’Inter per gettare le basi di un rinnovo contrattuale.

Conte crede tanto nel ragazzo di Bahia Blanca ed ecco perchè la società milanese non vuole cedere alle lusignhe delle due squadra spagnole che si sono fatte avanti per il classe 1997.

Dall’incontro svolto nella giornata di ieri emergono particolari gustosi. Le due parti a quanto pare avrebbero progettato un contratto che legherà Lautaro all’Inter fino al 2025 con cifre che toccano i 6 milioni di euro che il calciatore percepirebbe annualmente. Il doppio rispetto all’attuale legame contrattuale.

Nulla ancora di concreto almeno fino al 5 Ottobre quando la società di Suning e gli agenti del ragazzo argentino non si aggiorneranno per mettere nero su bianco a quanto stabilito nel pomeriggio di ieri.

Eppure gli agenti del ragazzo non chiudono definitivamente le porti ad un trasferimento già in questa sessione di mercato. All’uscita dalla sede dell’Inter infatti Sergio Zarate e Beto Yaque, rappresentanti legali di Lautaro, hanno affermato che il talento argentino non ha intenzione di lasciare Milano, ma certamente il sodalizio interista non potrà non tenere conto di un’offerta importante (80-90 milioni di Euro) che le potrebbe arrivare.

Il tempo stringe e perdere in questo momento di mercato, con le competizioni alle porte, di sicuro non gioverebbe a Conte che ha come unico obiettivo quello di fermare il dominio juventino in campionato.

