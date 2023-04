Inter in crisi, futuro di Inzaghi in bilico: verrà esonerato?

Inter in caduta libera: Inzaghi e l’attacco al centro delle accuse, il tecnico si gioca tutto nei prossimi impegni.

L’Inter di Simone Inzaghi non sa più vincere, ieri è infatti arrivato il terzo KO consecutivo contro la Fiorentina in casa, che si aggiunge alle sconfitte precedenti con Spezia e Juventus. I nerazzurri devono fare i conti con una molteplicità di problemi interni, primo tra i quali il problema delle sconfitte. Sono dieci gli insuccessi collezionati dall’Inter in 28 gare disputate, veramente troppo per una squadra che mirava a portare a casa la seconda stella ad inizio anno. La seconda problematica è senza dubbio l’attacco: la rosa nerazzurra è la seconda in Italia per occasioni create nell’arco di una gara, ma in questa stagione sembra essere mancato il punto di riferimento offensivo incaricato di finalizzare il tutto. Lo sono stati Dzeko e Lautaro Martinez nella prima parte di stagione, ma quando la luce dei due attaccanti si è spenta, lì davanti l’Inter ha dovuto realizzare di non aver puntato in maniera concreta su delle alternative valide.

Lukaku è il giocatore più pagato della rosa nerazzurra attualmente, con ben 9 milioni di euro a gravare sul bilancio nerazzurro, il belga dopo un inizio di stagione contraddistinto da innumerevoli infortuni è tornato, ma non lo ha fatto al meglio, come dimostra il suo score personale fermo a 3 gol in campionato e uno in Champions League, bottino veramente troppo misero per un attaccante del suo calibro e che potrebbe mettere in discussione anche la sua riconferma per la prossima stagione con la maglia nerazzurra. Dall’altra parte la scelta di puntare sull’acquisto di Correa dalla Lazio per 25 milioni di euro e lasciar partire Sanchez verso Marsiglia non ha ripagato la dirigenza nerazzurra.

Ora come ora Simone Inzaghi è totalmente al centro del vortice nerazzurro, la sensazione è che il tecnico sia destinato ad una separazione già scritta una volta giunti a fine stagione, salvo l’arrivo di una potenziale finale di Champions League, ma se le cose non dovessero migliorare nei prossimi impegni e se il tecnico non riuscisse a portare a casa una serie di vittorie, la società potrebbe optare per l’anticipo di una rivoluzione tecnica già a stagione in corso.