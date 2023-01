Inter-Hellas Verona, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per l’Inter il match contro l’Hellas Verona valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri basta un gol di Lautaro Martinez a inizio match per ipotecare l’incontro.

L’importanza di Lutaro Martinez: “Lauti sta facendo benissimo. Gli ho dovuto chiedere qualcosa in più a livello fisico quest’oggi e lui ha risposto presente. L’unico momento di riposo, purtroppo, gliel’ho potuto concedere solamente contro il Napoli”.

Mancanza di Lukaku: “Romelu sulla carta è per noi un calciatore importantissimo. Purtroppo in questa stagione non l’ho quasi mai avuto. Guardare indietro, però, non serve. Speriamo che questa infiammazione possa passare in maniera veloce, non vedo l’ora di riaverlo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Napoli corre: “Gli azzurri hanno preso un grandissimo margine. Stanno portando avanti un percorso incredibile. L’unica cosa che c’è da fare è pedalare, senza guardare la classifica. Credo nei miei ragazzi e so che possono fare un buon filotto”.

Rimorsi: “C’è del rammarico, soprattutto per quanto fatto ad inizio campionato. L’Inter nelle ultime 10 ha fatto 8 vittorie una sconfitta e un pareggio a Monza. A sminuire il lavoro fatto fin qui è il percorso del Napoli, da record”.