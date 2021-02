Inter-Genoa Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 28-02-2021

Domenica 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Genoa, match valido per la 24° giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su Now Tv.

Dopo la vittoria nel Derby che ha proiettato l’Inter a un vantaggio di 4 punti sul Milan in vetta alla classifica, i nerazzurri di Antonio Conte ospitano a San Siro il lanciatissimo Genoa di Ballardini imbattuto da 7 turni, nella domenica pomeriggio della 24° giornata di campionato. Hakimi assente per squalifica, ai rossoblu mancheranno Biraschi e Pellegrini. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Con la vittoria contro la Lazio, l’Inter si è presa il primo posto due settimane fa e con lo 0-3 al Derby ha consolidato il primato mandando il Milan a -4. I nerazzurri in campoinato vengono da quattro vittorie di fila (ultimo stop lo 0-0 contro l’ Udinese) e sono attesi ora da una prova di maturità contro un Genoa in piena ripresa. Ai nerazzurri per continuare nelll’obiettivo Scudetto serviranno gioco, mentalità vincente e spirito di squadra.

La stagione dei rossoblu è svoltata in data 23-12-2020, quando Davide Ballardini è ritornato nuovamente a sedere sulla panchina del Genoa. Da lì (a parte il KO in Coppa Italia contro la Juventus negli ottavi di finale) il Genoa ha inanellato 9 risultati utili su 10 partite giocate in campionato (1 sola sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo) e mettendo un bottino di 5 vittorie e 4 pareggi per un totale di 19 punti su 30 disponibili.

Dove vedere Inter – Genoa in diretta tv e streaming

Inter – Genoa si giocherà domenica 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). Il match sarà disponibile anche in streaming per i clienti Sky su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Genoa

Secondo confronto stagionale tra Inter e Genoa. Nella gara d’andata in campionato l‘Inter si impose a Marassi per 2-0 grazie ai gol nel secondo tempo di Lukaku e D’Ambrosio. L’ultima vittoria casalinga dell’Inter contro il Genoa risale allo scorso campionato quando i nerazzurri si imposero per 4-0 coi gol di Lukaku (doppietta), Gagliardini ed Esposito.

Probabili formazioni Inter – Genoa

Squadra che vince non si cambia e Antonio Conte dovrebbe confermare lo stesso 11 vittorioso sia con Lazio che con Milan, con la sola obbligata defezione di Hakimi squalificato. Quindi Handanovic, tra i pali, difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo altra conferma per Eriksen assieme a Brozovic e Barella. Sugli esterni Perisic a sinistra e Darmian a destra. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez. In panchina Vidal, Sensi e Sanchez.

Ballardini dovrà fare a meno degli infortunati Biraschi e Luca Pellegrini e ha dubbi soprattutto sul duo offensivo. Consolidato il 3-5-2 il Genoa dovrebbe presentarsi a San Siro con Perin in porta, difesa con Masiello, Radovanovic e Goldaniga. Sugli esterni Criscito e Zappacosta. con in mediana Strootman, Zajc e Rovella. In attacco sono in quattro per due posti: Destro è favorito, Ballardini potrebbe puntare come partner su Shomurodov, favorito su Pjaca e sul grande ex Pandev.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ. SKRINIAR, PERISIC, BARELLA, BROZOVIC, ERIKSEN, DARMIAN, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

GENOA (3-5-2): PERIN. MASIELLO, RADOVANOVIC, GOLDANIGA, CRISCITO, STROOTMAN, ZAJC, ROVELLA, ZAPPACOSTA, DESTRO, SHOMURODOV

