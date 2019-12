Dove vedere Inter-Genoa in Diretta Tv e Streaming Live: 17° giornata Serie A 21-12-2019

Inter-Genoa, 17° giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD. E’ possibile vedere la partita in diretta streaming live utilizzando il servizio Sky Go.

L’Inter di Antonio Conte è reduce da una settimana deludente in cui ha ottenuto una sconfitta ed un pareggio. La prima è stata contro il Barcellona, match che ha avuto come conseguenza l’eliminazione della formazione nerazzurra dalla Champions League.

Ora la formazione milanese affronterà l’Europa League e il mister Conte dovrà chiedere un ulteriore sforzo alla società per migliorare e soprattutto ampliare la rosa. Gli infortuni che sono capitati in quest’ultimo periodo hanno falcidiato la rosa e le possibilità di compiere un percorso migliore in Europa.

Ora di fronte troveranno un Genoa che ha un disperato bisogno di punti. Inchiodato a quota 11, a -4 dalla zona salvezza non può permettersi più passi falsi. Il mister Motta rimane fermo sui suoi principi di gioco, non vuole snaturarli. La squadra deve ritornare al più presto alla vittoria, perché altrimenti il morale sempre più basso può incidere sul percorso fino al termine del campionato.

Appuntamento allo stadio San Siro per sabato 21 dicembre alle ore 18.

Come vedere Inter-Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter-Genoa, secondo anticipo della 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare la partita in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 7,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Inter-Genoa

119 sono i precedenti fra Inter e Genoa in Serie A, con i nerazzurri in vantaggio con 60 vittorie, il Grifone dietro con 28 vittorie e poi 31 i pareggi fra le due squadre. Bilancio in favore dei nerazzurri invece se si considerano solo le gare giocate al Meazza di Milano, sono infatti 44 le vittorie dell’Inter, 11 i pareggi e solo 6 le vittorie dei rosso blu.

L’Inter è imbattuta in casa in Serie A contro il Genoa dal marzo 1994: in quell’occasione il risultato fu di 3-1 per i grifoni. Dieci vittorie nerazzurre e tre pareggi da allora.

La vittoria più larga della storia dell’Inter contro il Genoa risale alla stagione 1945-46, un 9-1 che fece veramente rumore, in un periodo in cui i grifoni erano ancora considerati una delle big d’Italia.

La vittoria più importante del Genoa contro l’Inter a San siro invece risale al 1993-94, un 3 a 1 firmato dalla doppietta di Ruotolo e la rete di Skuhravy.

Il pronostico di questa sfida vede un 1 condito da Over 1.5 e Goal.

Probabili Formazioni Inter-Genoa

L’Inter di Conte dovrà fare a meno di Brozovic e Martinez entrambi squalificati. Gagliardini, invece, dovrebbe recuperare e sarà inserito nel centrocampo assieme a Borja Valero e Vecino. Sulle zone esterne spazio a Candreva da una parte e Biraghi dall’altra. In avanti a fianco di Lukaku è sfida a due tra Esposito e Politano. In difesa, invece, di fronte ad Handanovic dovrebbero esserci Godin, de Vrij e Skriniar.

Risponde il Genoa di Motta con un 3-5-2. Pandev rientra dalla squalifica comminata nel match contro il Lecce. Farà coppia in avanti con Pinamonti. In porta sempre Radu, difesa a tre composta da Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo sulle zone esterne Ghiglione da una parte e Pajac dall’altra, mentre i tre centrali saranno Schone, Radovanovic e Sturaro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pinamonti, Pandev. Allenatore: Motta

