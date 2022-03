Inter-Fiorentina, conferenza stampa pre-partita Inzaghi: “Affrontiamo una squadra forte e in salute, ma i ragazzi vogliono riprendersi la vetta”

Un Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro la Fiorentina.

Sugli avversari: “La Fiorentina è una squadra in salute, che sta facendo un buon campionato, con un allenatore che ha idee di calcio ben precise e in grado di dare un impronta chiara alle proprie squadre. Sarà dura, avversario di assoluto valore”.

Più giorni per allenarsi: “Per la prima volta dopo tante settimane possiamo preparare una partita pensando esclusivamente a questa. Proprio per questo voglio una minimale cura dei dettagli. Ovviamente ciò non ci rende felice, perché andare avanti in tutte le competizioni è sempre il nostro obiettivo, siamo l’Inter”.

Simone Inzaghi, 45 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Tanta voglia: “Il fatto di aver raccolto meno di quanto seminato nelle scorse gare ci fa capire che la squadra c’è e come. I ragazzi vogliono scendere in campo e riprendersi il primato della classifica. Indirizzare la partita nel modo giusto sarà la chiave per la ripartenza”.

Nessuna preoccupazione: “Sono tranquillo, i risultati arrivati sono poca roba per una squadra del genere, ma la prestazione c’è sempre stata e una squadra che crea è destinata a tornare al successo con costanza”.

