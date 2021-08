Inter, è fatta: accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto!

Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l’Inter fino al 2026 a 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e la possibilità di un aumento dell’ingaggio già a partire dalla prossima stagione

Dagli addii ad un inizio scoppiettante. E’ un ottovolante questo mese di agosto per l’Inter, che sta già dimostrando di voler difendere il titolo di campione d’Italia con il nuovo allenatore Simone Inzaghi e le prime vittorie in campionato.

I nuovi arrivi sembra non stiano facendo rimpiangere le cessioni dei top player, ma l’unico vero modo per certificare la bontà del nuovo progetto tecnico tattico è nella capacità di convincere altri big a restare in squadra.

Ad aver sposato la causa nerazzurra è Lautaro Martinez, autore di due ottime stagioni con Antonio Conte in panchina, dopo l’esordio da comprimario con Luciano Spalletti, ma ora individuato come l’uomo simbolo del nuovo corso inzaghiano.

Non solo l’attaccante argentino ha rifiutato le offerte monstre di Arsenal e Tottenham nelle scorse settimane, arrivate ad offrire ben oltre 70 milioni di euro più bonus all’Inter, ma ha deciso di legarsi ai colori meneghini ancora a lungo.

Infatti, nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’entourage di Martinez per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2023, prolungandolo fino al 2026 e aumentando l’ingaggio a 6 milioni di euro netti a stagione, più un milione di euro di bonus.

Inoltre, l’Inter ha promesso a Martinez la possibilità di aumentare ancora l’ingaggio già al termine di questa stagione 2021-2022 qualora la dirigenza riuscisse a ridurre ulteriormente il monte ingaggi nelle prossime sessioni di calciomercato.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, al più tardi nei prossimi giorni. Inter-Martinez è un matrimonio destinato a perdurare ancora a lungo.

