Inter, caso plusvalenze fittizie: la Procura indaga sulle clausole di “recompra”

Emergono i primui particolari sull‘inchiesta plusvalenze che sta convolgendo l’Inter circa le operazioni di calciomercato del biennio 2017-19. L’inchiesta, coordinata dai Pubblici Ministeri Cavalleri e Polizzi, si starebbe focalizzando in particolar modo sulle operazioni di “recompra” dei calciatori nerazzurri.

Tali operazioni permettono alla società venditrice di mettere a bilancio una plusvalenza e, acquistando il medesimo calciatore un anno dopo, di spalmarne il costo su più esercizi. La società acquirente, invece, genera plusvalenza al momento di rivendere il calciatore in questione.

Il focus dei pubblici ministeri, fa sapere una nota diffusa dall’ANSA, verterà proprio su questo tipo di operazioni che, si legge nei fascicoli d’indagine, riguarderebbero calciatori i cui valori sarebbero stati gonfiati sproporzionatamente.

Quella di aumentare artificialmente la valutazione di un atleta, per ottenere un valore contabile maggiore di quello corrispondente alla realtà, è una pratica invalsa tra le società di calcio e che l’ex procuratore Federale Pegoraro ha denunciato in diverse occasioni.

Le plusvalenze finiscono per “drogare” i bilanci delle squadre di calcio con ricavi che vengono utilizzati per “mascherare” le perdite. Luciano Moggi, ex DG della Juventus, ha illustrato poco tempo fa a Report, come le plusvalenze fittizie servano solo a differire nel tempo il problema del debito, dacché le società non incassano quanto ricavano.

