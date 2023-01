Inter, calciomercato gennaio 2023: acquisti, cessioni, rosa aggiornate e 11 titolare

Il calciomercato invernale dell’Inter sta per chiudersi e, tirando le somme, non è stato per niente una finestra di mercato positiva per i nerazzurri che, già impossibilitati dal fattore liquidità economica dal poter metter a segno colpi consistenti, hanno dovuto anche fare i conti con il caso Skriniar che nella sessione estiva era stato al centro di voci di mercato che si erano poi concluse con il rifiuto da parte del club nerazzurro dell’offerta di 50 milioni di euro presentata da PSG per Milan Skriniar. dopo il calciomercato estivo, la società di Appiano Gentile aveva cercato più volte di intavolare un rinnovo per il calciatore slovacco, riuscendo ad arrivare ad un’offerta di 6 milioni e mezzo all’anno per 4 anni per lo slovacco, che però ha deciso di cedere alle lusinghe parigine e di lasciare la squadra che l’aveva lanciato nel calcio che conta, prelevandolo dalla Sampdoria.

Il club parigino ha offerto al giocatore slovacco 9 milioni di euro l’anno per 5 anni, più un supplemento economico di 15 milioni di euro alla firma. Un’offerta che il club interista non avrebbe mai potuto eguagliare e che di fatto ha comportato la perdita del calciatore a parametro 0 che, salvo diverse sorprese, dovrebbe lasciare Milano a giugno. Una sconfitta societaria molto pesante per l’Inter che dovrà sostituire Skriniar con pochissima disponibilità economica.

Il mercato in entrata neroazzurro è, dunque, totalmente in stand by, con il club nerazzurro che non ha messo a segno nessun colpo nella finestra invernale, ma apprendendo dalla lezione Skriniar. L’Inter adesso è orientata a valutare i rinnovi da mettere in atto negli scorsi giorni: è già arrivato quello di Mattero Darmian e il prossimo, data l’emergenza in difesa, sembra essere quello di De Vrij e potrebbe arrivare a breve, poi si valuteranno quelli di D’Ambrosio Handanovic e Gagliardini. Saranno poi da valutare anche il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, che quest’anno ha offerto pochissime garanzie al club, che sta seriamente mettendo in discussione una permanenza del belga in maglia nerazzurra. Un riscatto che indubbiamente avverrà sarà quello di Francesco Acerbi che si è rilevato essere di grande importanza per mister Inzaghi e, quindi, l’Inter deciderà di versare nelle casse della Lazio 4 milioni di euro per il calciatore italiano.

Acquisti:

Cessioni:

Skriniar (PSG)

Rosa:

PORTIERI: Onana, Handanovic, Cordaz

DIFENSORI: Skriniar, De Vrij, Bastoni, Acerbi, D’ambrosio, Di Marco, Gosens, Dumfris, Darmian, Bellanova

CENTROCAMPISTI: Barella, Brozovic, Calhanoglu, Asllani, Mkhitarian, Gagliardini

ATTACCANTI: Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa

Undici Titolare:

3-5-2: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Di Marco, Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.