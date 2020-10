Inter, calciomercato estate 2020: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

A mercato finito Antonio Conte può tirare le sue somme. Soddisfatto? Insoddisfatto? Solo il campo e le interviste pre e post-partita potranno dire ciò. Intanto riviviamo insieme come l’Inter ha terminato la sua estate 2020 in termini di mercato, rosa e formazione titolare.

TABELLONE TRASFERIMENTI

ACQUISTI: Darmian (d, Parma), Vidal (c, Barcellona), Hakimi (d, Borussia Dortmund), Sanchez (a, Manchester Utd), Perisic (a, Bayern fp), Nainggolan (c, Cagliari fp), Joao Mario (c, Lokomotiv Mosca fp), Dimarco (d, Verona fp), Vagiannidis (d, Panathinaikos), Pinamonti (a, Inter), Males (a, Lucerna), Kolarov (d, Roma)

CESSIONI: Godin (d, Cagliari), Vergani (a, Bologna), Lazaro (c, Borussia M’Gladbach), Joao Mario (c, Sporting), Pirola (d, Monza), Dalbert (c, Rennes).

ROSA AGGIORNATA

PORTIERI:1 Samir Handanovic, 27 Daniele Padelli, 35 Filip Stankovic, 97 Ionut Radu;

DIFENSORI: 6 Stefan de Vrij, 11 Aleksandar Kolarov, 13 Andrea Ranocchia, 33 Danilo D’Ambrosio, 36 Matteo Darmian, 37 Milan Skriniar, 95 Alessandro Bastoni;

CENTROCAMPISTI: 2 Achraf Hakimi, 5 Roberto Gagliardini, 8 Matias Vecino, 12 Stefano Sensi, 14 Ivan Perisic, 15 Ashley Young, 22 Arturo Vidal, 23 Nicolò Barella, 24 Christian Eriksen, 44 Radja Nainggolan, 77 Marcelo Brozovic;

ATTACCANTI: 7 Alexis Sanchez, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Andrea Pinamonti

ALLENATORE: Antonio Conte

11 TITOLARE

Qui le idee possono essere diverse e contrastanti anche per lo stesso Conte, il quale anche a gara in corso sta sperimentando molto in queste prime gare. I dubbi per il tecnico sono legati, probabilmente, al solo reparto di centrampo, dove, in caso di 3-5-2, al centro tra gli inamovibili Vidal e Barella si alterneranno Brozovic e Gagliardini.

Sulla fascia destra confermatissimo Hakimi, mentre a sinistra sarà costante l’alternanza Young-Perisic. La trequarti, in caso di 3-4-1-2. sarà presidiata da Eriksen e Sensi, col primo leggermente favorito nelle gerarchie rispetto al secondo. Chiaro il discorso per quel che concerne porta e attacco. In difesa attenzione al carico Skriniar, voglioso di riscatto.



LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar-De Vrij-Bastoni; Hakimi-Vidal-Barella-Perisic; Eriksen; Lukaku-Lautaro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS