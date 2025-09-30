News Calcio

Inter: Bilancio in attivo dopo 15 anni

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Inter: Bilancio in attivo dopo 15 anni
Inter - Stadiosport.it

L’Inter torna a sorridere anche sul piano economico. Per la prima volta dopo 15 anni, il club nerazzurro ha chiuso il bilancio in attivo: l’esercizio finanziario 2024-25 registra infatti un utile netto di 35,4 milioni di euro, a fronte di una perdita di 35,7 milioni registrata nell’anno precedente.

Ricavi record in Serie A

I dati diffusi ufficialmente segnano un primato assoluto per il calcio italiano: 567 milioni di euro di ricavi, la cifra più alta mai raggiunta da un club di Serie A. Nel comunicato, la società ha spiegato che questo risultato è stato possibile “grazie all’aumento degli introiti derivanti dalle competizioni nazionali ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della FIFA Club World Cup”.

A contribuire alla crescita hanno inciso anche l’espansione nell’area commerciale e l’incremento delle sponsorizzazioni.

Ristrutturazione finanziaria e nuovi investimenti

Il percorso di risanamento è passato anche attraverso la estinzione totale delle obbligazioni in essere e la stipula di un nuovo prestito a lungo termine da 350 milioni di euro, con rating d’investimento, che ha permesso di ridurre il costo del capitale.

Parallelamente, i proprietari di Oaktree hanno approvato un investimento da 100 milioni di euro in infrastrutture, con particolare attenzione al miglioramento dei centri di allenamento. Sul fronte commerciale, sono stati firmati nuovi accordi di portata globale con Fanatics e con la casa automobilistica elettrica BYD.

Stabilità fuori dal campo, competitività dentro

Il club ha definito i risultati conseguiti come “una dimostrazione di disciplina finanziaria”, sottolineando come la solidità economica consentirà alla squadra guidata da Christian Chivu di rafforzarsi ulteriormente sul campo, mantenendo al contempo la stabilità a lungo termine fuori da esso.

I migliori bookmaker

Offerta20€ Bonus per ogni amico Registrato
50€ Bonus senza Deposito
5/5
Vai su BetFlag.itRecensione
OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
5/5
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
5/5
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL