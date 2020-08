Inter-Bayer Leverkusen Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 10-8-2020

L’Inter sfida il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: ballottaggi Skriniar-Godin e Eriksen-Gagliardini per Conte che ritrova Candreva, mentre Bosz tenterà di recuperare Amiri e Paulinho almeno per la panchina. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

La prima è andata, ma sulla carta non c’era storia. Ora, però, inizia il bello, visto che ogni sfida sarà una finale anticipata contro altre squadre favorite per la vittoria finale. Eppure, c’è la sensazione che si possa arrivare fino in fondo, perché la rosa è riuscita a superare qualche momento di difficoltà e ha raggiunto la piena consapevolezza della propria forza.

E’ tutto pronto all’Arena di Düsseldorf, in Germania, dove alle ore 21:00 andrà in scena l’incrocio tra Inter e Bayer Leverkusen, valido per i quarti di finale di Europa League, a gara secca, dando così inizio alla fase delle Final Eight in sede unica, dopo i recuperi dei giorni scorsi.

I nerazzurri hanno superato, seppur non senza grandi difficoltà, il Getafe nel recupero degli ottavi di finale, disputato anche in questo caso a gara secca, grazie ad un 2-0, in cui c’è stato anche un rigore sbagliato dagli spagnoli su risultato ancora in bilico.

Discorso diverso per i tedeschi, che avevano già battuto i Rangers Glasgow a febbraio nella partita d’andata con un roboante 3-1 in Scozia, per poi accontentarsi di una vittoria per 1-0 in casa nel recupero della sfida di ritorno.

Ultime sulle formazioni di Inter-Bayer Leverkusen:

Sempre indisponibili Vecino, i rientranti dai prestiti Joao Mario, Bakayoko, Lazaro, Pirola e Brazao, oltre al neo acquisto Vagiannidis per Antonio Conte, che dovrà sciogliere il ballottaggio tra Godin e Skriniar al fianco di De Vrij e Bastoni nel trio di difesa a protezione di Handanovic, ma ritroverà Candreva e probabilmente il decisivo Eriksen, al posto di Gagliardini, a centrocampo, completato dai soliti Brozovic, Barella e Young, con buona pace per il recuperato Sensi. In attacco si va verso la conferma di Lautaro Martinez al fianco di Lukaku, ma attenzione alla sorpresa Alexis Sanchez dal primo minuto.

Davvero tanti dubbi per Peter Bosz nel suo 4-2-3-1 ultra offensivo, visto che non ci saranno sicuramente i rientranti dai prestiti Pohjanpalo, Jedvaj e Retsos, ma l’obiettivo è recuperare, almeno per la panchina, gli infortunati Amiri e Paulinho, non al meglio. A porta ci sarà Hradecky, come in difesa torneranno dal primo minuto Tah e Wendell al fianco dei fratelli Bender, ma attenzione alle possibili sorprese Dragovic, Sinkgraven e Tapsoba. In mediana Demirbay prenderà il posto di Aranguiz, squalificato, al fianco di Baumgartlinger, mentre nel quartetto d’attacco l’unico sicuro del posto sarà Havertz, visto che Bailey, Alario e Diaby dovranno vincere i ballottaggi con Bellarabi, Wirtz e Volland.

Probabili formazioni Inter-Bayer Leverkusen:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Bender, Bender, Tah, Wendell; Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby; Alario.

Come vedere Inter-Bayer Leverkusen in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter Bayer Leverkusen, Quarti di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Bayer Leverkusen in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Bayer Leverkusen:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Bayer Leverkusen in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Inter-Bayer Leverkusen:

Sono solo 2 i precedenti totali tra Inter e Bayer Leverkusen, con bilancio nettamente a favore dei nerazzurri, visto che hanno sempre vinto.

Infatti, correva il lontano 2002-2003, la competizione era la Champions League, era la fase a gironi, era il Gruppo A, quando l’Inter sconfisse 2-0 il Bayer a Leverkusen, in rete Martins e Emre, rigore sbagliato da Morfeo, per poi confermarsi a Milano con uno spettacolare 3-2, in cui alla doppietta di Di Biagio risposero l’autogol di Butt e le reti inutili di Zivkovic e França.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS