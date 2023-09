Inter 2023-2024: tutti gli ingaggi della rosa

Beppe Marotta, a.d dell’Inter – StadioSport.it

L’Inter ha voluto operare in questa sessione di calciomercato cercando di abbassare il monte ingaggi, con la speranza di mantenere una rosa sempre competitiva per alimentare la speranza di vincere la seconda stella.

Lo sforzo più grande dell’a.d Beppe Marotta è stato quello di vendere e sfoltire una rosa ampia, cercando di abbassare il monte ingaggi. Le uscite più significative dell’Inter sono state quelle di Romelu Lukaku (8,5 milioni netti), Brozovic (6,5 milioni netti), Dzeko (5 milioni netti) e quella remunerativa di Onana al Manchester United (3.5 milioni netti) che di fatto ha finanziato il resto della campagna acquisti.

Oltre ai big vanno aggiunte le cessioni di Correa (3 milioni netti), Skriniar (3 milioni netti), Gosens (2,5 milioni netti) e i mancati rinnovi ad Handanovic (2,5 milioni netti), D’Ambrosio (2 milioni netti) e Gagliardini (1,5 milioni netti) che comunque hanno abbassato il monte ingaggi.

La rivoluzione dell‘Inter ha portato a cedere tanti big da ingaggi faraonici con acquisti mirati e funzionali al gioco di Simone Inzaghi, con una rosa che sembrerebbe più competitiva. Con l’arrivi di Thuram, Pavard, Frattesi, Sommer il monte ingaggi è sceso di 4 milioni di euro netti, passando da 75 a 71 milioni di euro.

Gli ingaggi dell’Inter

Lautaro Martinez, capitano e leader dell’Inter- Stadiosport.it

Secondo le stime di Calcio & Finanza, il monte ingaggi attuale è di 70,9 milioni netti (117,8 milioni lordi), ben 11,2 milioni in meno rispetto alla passata stagione. I più pagati della rosa sono Calhanoglu e Lautaro, entrambi freschi di rinnovo contrattuale. I neoacquisti Thuram e Pavard si inseriscono con prepotenza rispettivamente al terzo e quinto posto in classifica. I calciatori in grassetto sono quelli che godono degli sgravi del Decreto Crescita).

Hakan Calhanoglu – 6,5 milioni netti (12,03 lordi)

Lautaro Martinez – 6 milioni netti (11,1 lordi)

Marcus Thuram – 6 milioni netti (11,1 lordi)

– 6 milioni netti (11,1 lordi) Alessandro Bastoni 5,5 milioni netti (10,18 lordi)

Benjamin Pavard – 5 milioni netti (7,9 lordi)

– 5 milioni netti (7,9 lordi) Nicolò Barella – 4,5 milioni netti (8,33 lordi)

Stefan De Vrij – 3,8 milioni netti (7,03 lordi)

Henrikh Mkhitaryan – 3,8 milioni netti (4,98 lordi)

– 3,8 milioni netti (4,98 lordi) Davide Frattesi – 3 milioni netti (5,55 lordi)

Marko Arnautovic – 3 milioni netti (3,93 lordi)

– 3 milioni netti (3,93 lordi) Yann Sommer – 2,5 milioni netti (3,95 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,95 lordi) Matteo Darmian – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Juan Cuadrado – 2,5 milioni netti (4,63 lordi)

Denzel Dumfries – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

– 2,5 milioni netti (3,28 lordi) Alexis Sanchez – 2,5 milioni netti (4,63 lordi)

Carlos Augusto – 2,2 milioni netti (2,88 lordi)

– 2,2 milioni netti (2,88 lordi) Stefano Sensi – 2 milioni netti (3,7 lordi)

Federico Dimarco – 1,6 milioni netti (2,96 lordi)

Francesco Acerbi – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Davy Klaassen – 1,5 milioni netti (2,37 lordi)

– 1,5 milioni netti (2,37 lordi) Yann Bisseck – 800mila euro netti (1,26 milioni lordi)

– 800mila euro netti (1,26 milioni lordi) Kristian Asllani – 800mila euro netti (1,48 milioni lordi)

Emil Audero – 800mila euro netti (1,48 milioni lordi)

Raffaele Di Gennaro – 150mila euro netti (277mila euro lordi)

TOTALE – 70,95 milioni di euro netti (117,8 lordi)