Integratore di Kre Alkalyn: cos’è, effetti, controindicazioni e come trovare la migliore marca

Gli integratori di creatina vengono usati per accrescere la massa muscolare, ma non sono tutti uguali. Scopriamo la Kre Alkalyn!

Il mercato offre una vasta gamma di integratori a base di creatina pronti ad aumentare la forza fisica, migliorare la sintesi di glicogeno e accrescere la massa muscolare.

Non tutti i prodotti integrativi sono uguali e la Kre Alkalyn ne è una dimostrazione con la sua formula brevettata di creatina tamponata.

Kre Alkalyn o creatina monoidrata?

La categoria degli integratori alimentari a base di creatinina ha accolto una nuova formulazione, quella della creatina tamponata.

Da tempo gli studi hanno comprovato la capacità della creatina monoidrato (una molecola di creatina e una molecola di acqua) di aumentare la fosfocreatina, migliorando così la forza dei muscoli, la massa muscolare e le performance sportive.

La nuova forma di creatina invece mantiene un ambiente alcalino grazie all’aggiunta di polvere alcalina (bicarbonato, carbonato di sodio, glicerolo fosfato magnesio e altri) alla creatina.

Di fatto la formula tamponata, mantenendo un PH tra 7 e 14, vanta una biodisponibilità maggiore rispetto alla creatina monoidrato.

L’aumento del PH permette alla creatina tamponata di arrivare nello stomaco e non subire l’azione del PH acido, il che ridurrebbe sensibilmente la conversione della creatina in creatinina nell’ambiente acquoso.

Kre Alkalyn integratore

Un integratore Kre Alkalyn in polvere o capsule potrebbe riuscire ad aumentare la riserva di fosfati (creatin-fosfato – CP) determinata dalla creatina.

Secondo l’azienda che ha brevettato il composto, infatti, la creatina tamponata eviterebbe la conversione della creatina in creatinina e favorirebbe l’assorbimento totale del composto da parte del corpo.

Il fatto che la capacità di conversione della creatina sia direttamente proporzionale al PH del liquido di diluizione ha permesso di trovare la formula della sua stabilità.

Le proprietà del composto permetterebbero di assumere quantità giornaliere minori, evitando di smorzare lo stimolo energetico e saturare l’organismo. Per questo non richiede periodi di carico o cicli.

Kre Alkalyn: Assunzione e dosaggio

La creatina tamponata deve essere assunta secondo le indicazioni del produttore, ma in linea di massima la dose consigliata si aggira intorno ai 3 g al giorno (molto inferiore ai 10-20 g della creatina monoidrato).

Per quanto riguarda la modalità d’uso, invece, sarebbe meglio assumere la dose integrativa a stomaco vuoto una mezz’ora prima del workout.

In alternativa è possibile valutare l’assunzione dell’integratore 20 minuti dopo aver consumato un pasto ricco di aminoacidi, carboidrati ad alto indice glicemico o proteine ad alto indice insulinico.

Chiaramente assumere Kre Alkalyn per migliorare le performance sportive non è sufficiente per dire di aver ottenuto la giusta quantità giornaliera di creatina.

In tal senso è necessario mantenere una dieta proteica ed equilibrata, in considerazione del fatto che l’organismo sintetizza creatina partendo da aminoacidi come metionina, glicina e arginina.

Kre Alkalyn: Effetti collaterali e Controindicazioni

L’assunzione di creatina tamponata non causa collaterali particolari, neanche a fronte di dosi pari a 10 g al giorno a lungo termine.

Gli unici effetti collaterali sono legati a problematiche fisiologiche del tutto personali, che potrebbero causare problemi gastrointestinali e affaticamento renale.

La creatina tamponata viene sconsigliata in caso di patologie epatiche, renali e cardiache, gravidanza e allattamento.

Migliore Kre Alkalyn su Amazon

Dove trovare la Kre Alkalyn della migliore marca? È possibile acquistare Kre Alkalyn Efx, Yamamoto e altre formulazioni nei negozi specializzati oppure online (es. Kre Alkalyn e-Bay o Amazon).

In particolare Amazon consente di scegliere l’integratore Kre Alkalyn Yamamoto o altri leggendo recensioni e dosaggio e accedendo a offerte dedicate.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato per voi soltanto i migliori integratori a base di creatina tamponata su Amazon, quelli particolarmente apprezzati da chi li ha provati.

