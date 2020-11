Strakosha e Immobile della Lazio negativi al Covid-19, positivi Luiz Felipe, Rrahmani del Napoli e Godin del Cagliari

Più buone notizie che negative per i tifosi biancocelesti. Immobile e Strakosha sono risultati negativi al Covid, mentre Luiz Felipe Rrahmani e Godin sono positivi.

Invece per quanto riguarda Gattuso e il suo Napoli non ci voleva questa notizia. Rrahmani, giocatore kosovaro arrivato nell’ultima sessione di mercato dal Verona, non può essere utilizzato. Prima si era infortunato con la stessa nazionale alla spalla. Ora, invece, lo stop a causa del Covid.

Amir Rrahmani (Photo Credit: pagina FB Amir Rrahmani)

Il comunicato ufficiale della società partenopea fa luce in merito all’accaduto:

“In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Situazione identica per Godin del Cagliari, rientrato anche lui dal match con la nazionale uruguyana e risultato positivo. Di seguito il comunicato della società sarda:

“Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godín: il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali”.

Un altro caso di positività riguarda il club biancoceleste. Come ha riferito Inzaghi nella conferenza pre-partita della sfida al Crotone di domani pomeriggio il difensore spagnolo Luiz Felipe è risultato positivo dopo il match disputato con la Juventus.

Il tecnico biancoceleste, comunque, può sorridere per i rientri di Immobile e Strakosha, entrambi risultati negativi agli ultimi tamponi effettuati.

La Serie A è ancora attanagliata dal virus. In attesa del tampone si deve agire con estrema prudenza.

