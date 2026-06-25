Il Milan si affida all’algoritmo per rifare la squadra: il mercato di Amorim può cambiare tutto

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Il nuovo Milan di Ruben Amorim non può nascere soltanto da sensazioni, nomi affascinanti o colpi ad effetto. La prossima estate rossonera rischia di diventare una delle più delicate degli ultimi anni, perché non si tratta semplicemente di aggiungere due o tre rinforzi, ma di ricostruire una rosa in modo coerente con un’idea tecnica completamente diversa. Il tema dell’algoritmo, spesso accolto con sospetto da una parte dell’ambiente milanista, torna così al centro del discorso: non come sostituto dell’occhio umano, ma come strumento per ridurre errori, filtrare profili e indirizzare le scelte.

Il punto non è chiedere a un computer di fare il mercato al posto dei dirigenti. Il punto è usare i dati per capire quali giocatori siano realmente compatibili con il calcio di Amorim, con i costi sostenibili del club e con una stagione che tornerà a essere più fitta. Il Milan non deve solo comprare, deve comprare bene. E in questa fase la differenza tra un rinforzo utile e un investimento sbagliato può pesare moltissimo.

La rosa va allargata: servono più uomini per reggere il doppio impegno

Uno dei primi nodi riguarda il numero dei giocatori. Il Milan della scorsa stagione aveva una rosa troppo corta, soprattutto considerando gli infortuni e i cali di rendimento che hanno colpito alcuni elementi chiave. Con il ritorno delle coppe europee, anche se non si tratta della Champions League, la gestione delle energie diventa centrale. Giocare il giovedì, recuperare, preparare la partita di campionato e mantenere alta l’intensità richiesta da Amorim non è semplice con un gruppo ristretto.

Una rosa intorno ai 28 elementi appare quindi più logica. Non significa accumulare calciatori senza criterio, ma avere doppioni credibili, alternative tattiche e giocatori in grado di entrare nelle rotazioni senza abbassare troppo il livello. L’algoritmo può aiutare proprio qui, individuando profili con minutaggio sostenibile, buona resistenza fisica, storico degli infortuni accettabile e caratteristiche adatte a più ruoli.

Per Amorim, che ha sempre dato grande importanza all’organizzazione collettiva, non basta avere undici titolari forti. Serve una squadra capace di mantenere la stessa identità anche quando cambiano tre o quattro interpreti.

Il mercato deve seguire il modulo, non il nome più rumoroso

Il Milan dovrà intervenire praticamente in ogni reparto, fatta eccezione per la porta. Il sistema di Amorim, vicino al 3-4-2-1 o al 3-4-3, richiede giocatori molto specifici. Non tutti i difensori centrali sono adatti a una linea a tre, non tutti gli esterni possono reggere l’intera fascia e non tutti gli attaccanti sono compatibili con un calcio basato su pressione, profondità e inserimenti.

In difesa serve almeno un centrale capace di gestire il pallone e avviare l’azione con lucidità. Non deve essere soltanto un marcatore fisico, ma un giocatore in grado di leggere la pressione, scegliere il passaggio giusto e non andare in difficoltà quando la squadra costruisce dal basso. In un sistema a tre, il primo possesso dei difensori diventa una parte essenziale della manovra.

Sulle corsie, invece, il discorso è ancora più delicato. Gli esterni di Amorim devono dare ampiezza, profondità, corsa e qualità nell’ultimo terzo di campo. Devono attaccare lo spazio, difendere in campo aperto e saper incidere anche quando le punte laterali si accentrano. Il Milan dovrà trovare almeno un profilo forte sulla fascia sinistra, probabilmente una delle priorità assolute del mercato.

Il centravanti ideale non è solo un finalizzatore

La ricerca del nuovo centravanti sarà uno dei temi più caldi. Il Milan non ha bisogno soltanto di un attaccante da area di rigore, ma di un giocatore capace di legare il gioco, attaccare la profondità, reggere il contatto fisico e aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Nel calcio di Amorim la punta centrale non vive isolata, ma diventa un punto di riferimento dinamico.

Il profilo ideale deve avere struttura fisica, ma anche mobilità. Deve saper giocare spalle alla porta, ma anche partire nello spazio. Deve segnare, certo, ma anche aiutare la squadra a salire e rendere più pericolosi i trequartisti. Questo restringe molto il campo dei nomi realmente adatti. Qui l’analisi dei dati può diventare preziosa, perché permette di andare oltre il semplice numero di gol e valutare movimenti, tocchi in area, duelli vinti, passaggi progressivi ricevuti, occasioni create per i compagni e capacità di incidere contro difese schierate.

Il rischio più grande sarebbe inseguire un nome famoso ma poco compatibile. Il Milan deve scegliere un attaccante per il sistema, non adattare il sistema all’attaccante.

L’età giusta racconta anche la strategia economica del club

Un altro aspetto centrale riguarda la fascia d’età. Il Milan sembra orientato verso giocatori tra i 21 e i 24 anni, cioè calciatori già formati ma non ancora arrivati al picco definitivo della carriera. È una logica comprensibile: acquistare prima dell’esplosione significa ridurre i costi, aumentare il margine di crescita e proteggere il valore patrimoniale della rosa.

Questa strategia, però, funziona solo se accompagnata da un contesto tecnico forte. Un giovane interessante può crescere molto in un sistema chiaro, ma può anche perdersi se viene inserito in una squadra confusa. Da questo punto di vista Amorim diventa una figura decisiva. La sua reputazione è legata anche alla capacità di lavorare sui calciatori, costruire identità e valorizzare profili non ancora completamente affermati.

L’algoritmo può indicare l’età giusta, il rendimento potenziale, la somiglianza statistica con altri giocatori e il rapporto qualità prezzo. Ma sarà l’allenatore a trasformare quei dati in campo, minuti, fiducia e prestazioni.

La prevenzione degli infortuni può pesare quanto un nuovo acquisto

Il Milan dovrà anche migliorare la gestione fisica. Nelle ultime stagioni, i problemi atletici di giocatori importanti hanno condizionato rendimento e continuità. Qui l’uso dei dati non riguarda il mercato in senso stretto, ma la quotidianità: carichi di lavoro, GPS, tempi di recupero, rischio di affaticamento, rotazioni e prevenzione.

Con Amorim e il suo staff, il Milan può provare a costruire una metodologia più moderna, in cui le scelte di formazione non dipendano solo dalle sensazioni della settimana. Sapere quando un giocatore va preservato, quando può essere spinto e quando rischia di rompersi può valere punti in classifica. In una stagione lunga, evitare un mese di stop a un titolare può avere lo stesso peso di un acquisto riuscito.

Il nuovo Milan nasce quindi da un equilibrio difficile: dati e sensibilità, algoritmo e campo, progettazione e istinto. La sfida sarà trasformare i numeri in una squadra vera, riconoscibile, più intensa e più profonda di quella vista nell’ultima stagione.