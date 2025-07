Il fenomeno Sinner cambia il tennis italiano: pubblico in crescita e spesa da record

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, basandosi sui dati del rapporto Siae sulle presenze dal vivo, l’impatto di Jannik Sinner sul movimento tennistico italiano ha raggiunto dimensioni straordinarie. Il numero uno al mondo sta letteralmente trascinando intere generazioni di appassionati sui campi da tennis, creando un fenomeno che va ben oltre i semplici risultati sportivi.

L’analisi condotta dalla Siae ha messo in evidenza come quasi un milione di spettatori (precisamente 983mila) abbiano assistito dal vivo agli eventi tennistici nel corso del 2024. Il dato rappresenta non solo un traguardo significativo per lo sport della racchetta, ma anche la testimonianza tangibile di come un atleta di primo piano possa influenzare profondamente la cultura sportiva di un intero Paese.

Una crescita che supera ogni aspettativa

La crescita registrata dal tennis italiano appare ancora più impressionante se confrontata con quella degli altri sport. Il tasso di crescita del 15% rispetto al 2023 colloca il tennis in una posizione privilegiata nel panorama sportivo nazionale, superando di gran lunga la media generale del settore che si è fermata al 3,7%.

L’incremento assume contorni ancora più significativi se si considera che il calcio, pur mantenendo la sua posizione dominante con 28,8 milioni di spettatori, ha mostrato una crescita praticamente nulla (+0,2%). Gli altri sport di squadra, che complessivamente hanno attirato 5,1 milioni di persone, hanno registrato un aumento dell’11%, comunque inferiore a quello del tennis.

Il valore economico del successo tennistico

Dal punto di vista economico, la capacità di monetizzazione del tennis emerge come uno degli aspetti più interessanti dell’analisi. Come evidenziato dai dati del quotidiano, ogni spettatore di un evento tennistico spende mediamente 60,20 euro per il biglietto d’ingresso, una cifra che distanzia notevolmente quella degli altri sport.

Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con la spesa media degli appassionati di calcio (21,10 euro) o degli sport di squadra (11,95 euro). Solo l’automobilismo supera il tennis con una spesa media di 83,90 euro per spettatore, ma il tennis si posiziona comunque come lo sport con il secondo più alto valore per biglietto.

Il caso degli eventi di punta

I grandi tornei italiani hanno beneficiato in modo particolare dell’effetto Sinner. Le ATP Finals hanno registrato una crescita degli spettatori da 176mila nel 2023 a 179mila nel 2024, mentre gli Internazionali d’Italia hanno mostrato un incremento ancora più marcato, con il pubblico del Centrale aumentato del 29%, passando da 144mila a 186mila presenze.

Come sottolineato da Angela Tibaldi, vicepresidente di Ptsclas, questi numeri raccontano non solo un successo sportivo, ma anche un successo delle città e dei territori ospitanti grazie all’impatto economico, sociale e reputazionale generato dagli eventi tennistici.

Un modello di sviluppo per lo sport italiano

Il volume d’affari complessivo generato dal tennis nel 2024 ha raggiunto i 59,2 milioni di euro, segnando un incremento del 41% rispetto all’anno precedente. La crescita posiziona il tennis al secondo posto dietro al calcio (607,4 milioni) ma davanti ad automobilismo (54,5 milioni) e agli sport di squadra aggregati (circa 50 milioni).

Matteo Fedeli, direttore generale Siae, ha definito i dati sul tennis “un vero e proprio case study” su come un grande testimonial possa trasformare la percezione e i numeri di uno sport. Il fenomeno Sinner, insieme agli altri atleti italiani in ascesa nelle classifiche internazionali, sta catalizzando un livello di attenzione e partecipazione del pubblico in grado di competere persino con il calcio.