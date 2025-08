Il Diablito vuole la Roma: City sotto pressione, tridente argentino in arrivo

Calciomercato Roma: Echeverri apre al trasferimento, Dybala e Soulé lo spingono in giallorosso

La Roma accelera per Claudio Echeverri, giovane talento argentino del Manchester City, e lo fa con l’aiuto di due sponsor d’eccezione: Dybala e Soulé. I due argentini stanno giocando un ruolo chiave per convincere il connazionale a scegliere la Capitale, e i segnali social non lasciano spazio a dubbi: il “Diablito” vuole solo la Roma.

La Roma punta sul tridente argentino: Echeverri-Dybala-Soulé

Un semplice commento su Instagram – un “Top amigo” firmato da Echeverri sotto il post di Soulé dopo il gol al Lens – è bastato per accendere l’entusiasmo dei tifosi romanisti. Ma non è solo suggestione: la Roma è al lavoro per portare il fantasista argentino a Trigoria, e lo stesso calciatore ha già comunicato la sua preferenza al club inglese, rifiutando l’opzione Girona, che sarebbe la destinazione scelta dal City per il prestito.

Echeverri è stato acquistato dal Manchester City nel gennaio 2024 per 18,5 milioni di euro più bonus, ma ora ha bisogno di giocare con continuità in un campionato competitivo. Il profilo tecnico corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Gasperini, che vuole un trequartista rapido, tecnico e creativo per completare il suo sistema offensivo.

Il nodo della trattativa: la Roma vuole il riscatto, il City tentenna

Il vero ostacolo alla conclusione dell’affare è rappresentato dalla formula del trasferimento. Il Manchester City sarebbe disposto a cedere Echeverri solo in prestito secco, mentre la Roma chiede l’inserimento di un diritto di riscatto intorno ai 28-30 milioni di euro. Una cifra importante, ma che consentirebbe al club capitolino di lavorare sul giovane con una prospettiva futura.

Intanto, Massara continua a tessere la trattativa, supportato dall’entusiasmo del calciatore e dai contatti costanti con Dybala e Soulé, già parte integrante dello spogliatoio romanista. I tre comporrebbero un tridente tutto argentino capace di infiammare l’Olimpico, con qualità e visione di gioco fuori dal comune.

Echeverri vuole solo la Roma: contatti intensi con Dybala e Soulé

Il talento classe 2006, nato a Resistencia, ha scelto la Roma per il suo presente e, forse, anche per il suo futuro. In questi giorni si è intensificato il dialogo con i connazionali Dybala e Soulé: messaggi, telefonate e un sostegno totale alla sua candidatura. Anche Scaloni, ct dell’Argentina, avrebbe dato il suo benestare a un trasferimento in Serie A, ritenendo la Roma un ambiente ideale per la crescita del giovane in vista del Mondiale U20 in Cile.

Il parere degli esperti: Echeverri è un mago del pallone

A confermare il potenziale di Echeverri è anche Daniel Brizuela, capo scout delle giovanili del River Plate e scopritore del talento:

“Quando l’ho visto per la prima volta ho capito subito che era un prodigio: tecnica sopraffina e grande visione. Con Dybala parlerebbe la stessa lingua calcistica. È un numero 10 puro, ma può fare anche la seconda punta. Va lasciato libero di creare”.

Un endorsement che alimenta l’ottimismo tra i tifosi giallorossi, convinti che Echeverri possa essere il vero colpo del mercato estivo.

Gasperini spinge per l’argentino, ma resta viva l’alternativa Fabio Silva

Il tecnico della Roma ha indicato chiaramente Echeverri come obiettivo primario, ma in caso di fumata nera i giallorossi tengono aperta la pista Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton reduce da un’ottima stagione al Las Palmas (10 gol in 24 presenze). Tuttavia, l’impressione è che si farà di tutto per chiudere la pista argentina, con l’aiuto di un gruppo già pronto ad accoglierlo.

Conclusione: Echeverri-Roma, ora la palla passa al City

La volontà del giocatore è chiara, il gradimento della Roma è totale, l’entusiasmo dei tifosi è già esploso. Resta da trovare l’accordo economico con il Manchester City, ma i segnali sono incoraggianti. Il “Diablito” è pronto a portare la sua magia all’Olimpico. E con Dybala e Soulé al suo fianco, la Roma sogna un attacco che profuma di tango e futuro.

Claudio Echeverri può essere molto utile al gioco di Gasperini alla Roma perché incarna perfettamente il profilo del trequartista moderno che il tecnico predilige: tecnico, veloce, creativo e imprevedibile. È un giocatore capace di agire tra le linee, inserirsi con intelligenza e dialogare rapidamente nello stretto, tutte caratteristiche centrali nel sistema offensivo di Gasperini, che fa del pressing alto, del gioco verticale e dell’intercambiabilità degli attaccanti le sue armi principali.

Inoltre, Echeverri è abituato a giocare in spazi ridotti e ha una visione di gioco che gli permette di innescare le punte o concludere in prima persona, qualità che lo renderebbero ideale per affiancare elementi come Dybala e Soulé in un tridente fluido e imprevedibile. Il fatto che possa ricoprire anche il ruolo di seconda punta dà ulteriore flessibilità tattica alla Roma, qualità fondamentale per un allenatore esigente e dinamico come Gasperini.