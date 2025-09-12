Igor Tudor: “La Juventus può vincere lo Scudetto, con l’Inter vale più di tre punti”

Igor Tudor - Techsporty.com

Alla vigilia del Derby d’Italia, in programma sabato all’Allianz Stadium di Torino, il tecnico della Juventus Igor Tudor non nasconde la fiducia nelle potenzialità della sua squadra. L’allenatore croato ha parlato a DAZN Italia, sottolineando che la sfida contro l’Inter rappresenta molto più di una semplice partita di campionato.

“Questa è una gara che vale più di tre punti, quindi per me è più facile prepararla. L’Inter è una grande squadra, con giocatori maturi ed esperti. Noi però vogliamo dire la nostra, puntando sui nostri punti di forza e lavorando sulle debolezze. Alla fine vedremo chi farà meglio.”

Nonostante i pronostici indichino Inter e Napoli come le principali favorite, Tudor ribadisce che la Juventus può lottare per lo Scudetto: “Ovviamente questa squadra può vincere. All’inizio della stagione ho parlato del nostro obiettivo di puntare al titolo, poi ho chiuso subito l’argomento: non servono parole, servono risultati.”

Molti si aspettavano l’addio di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade a fine stagione, ma il serbo è rimasto e Tudor lo considera centrale nel progetto: “È una situazione particolare, ma lui ha solo 25 anni, sta ancora crescendo come uomo e i suoi anni migliori sono davanti a lui. Ha trovato la forza di restare concentrato in un momento difficile. Io cerco di dargli affetto quando serve, e durezza quando è necessario.”

Parole al miele anche per Kenan Yildiz, uno dei giovani più promettenti:

“L’altro giorno dicevo al gruppo che a lui non dico mai nulla davanti agli altri, perché fa sempre tutto nel modo giusto. La differenza la fa la motivazione quotidiana, e lui dimostra di averla. Ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore.”

La Juventus ha ritrovato compattezza difensiva grazie al rientro di Gleison Bremer dall’infortunio al crociato:

“È fondamentale sotto tanti aspetti, come giocatore e come leader. Lo spogliatoio ha bisogno di lui e del suo carisma. È un ragazzo d’oro, sempre a disposizione dei compagni.”

Per Tudor, questa esperienza ha anche un forte significato personale:

“Allenare la Juventus è meraviglioso. Da giocatore non ho potuto dare tutto per via degli infortuni alla caviglia, per questo da allenatore ho sempre sognato di guidare questa squadra. Sentivo di dover restituire qualcosa al club.”

Infine, se potesse riportare un ex compagno nel gruppo attuale, Tudor non ha dubbi:

“Zinedine Zidane. Zizou è il calcio.