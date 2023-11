IFAB avvia sperimentazione espulsione a tempo

L’IFAB, l’International Football Association Board che stabilisce le regole del calcio, apre alle espulsioni a tempo. I giocatori saranno puniti per falli tattici o per proteste.

Nel corso dell’ultimo business meeting annuale tenutosi a Londra, l’IFAB ha dato il via libera alla fase di sperimentazione all’espulsione a tempo nel mondo professionistico, dopo che nel calcio giovanile e amatoriale in Inghilterra e Galles è già stato sperimentato con relativo successo.

Modello Giorgio Chiellini: trattenuta da arancione

L’ex difensore della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini, attualmente impegnato con il Los Angeles Fc, può essere considerato la fonte di ispirazione della IFAB. Un difensore ruvido, grintoso, a volte sopra le righe, che sicuramente a volte è stato graziato con un semplice cartellino giallo.

Gli inglesi ancora non hanno digerito la sconfitta a Wembley nella finale dei campionati europei proprio con la nostra nazionale di capitan Chiellini. In quell’occasione una trattenuta su Saka in stile rugby è stata sanzionata con un semplice giallo, quando il colore più appropriato sarebbe stato l’arancione.

Chris Smalling ha commentato il tanto criticato fallo di Chiellini su Saka durante la finale Italia-Inghilterra: "Da tifoso inglese è stato orribile da vedere…se mi fossi trovato al suo posto, però, avrei fatto la stessa cosa" https://t.co/HRM4e2L2oS July 17, 2021

Con l’avvio dell’espulsione a tempo, come già succede nel rugby, Chiellini sarebbe stato espulso per 10 minuti, e forse gli inglesi non avrebbero avuti tanti rimpianti ed incubi da maestri del calcio.

Cartellino arancione già in Premier dalla prossima stagione

L’espulsione a tempo nel calcio molto probabilmente ci sarà dalla prossima stagione nel massimo campionato inglese. In Premier League sarà perciò introdotto il “cartellino arancione”: un allontanamento di 10 minuti dal terreno di gioco per falli tattici e proteste.

Il classico fallo tattico per fermare un contropiede, una ripartenza, sarà valutato in altro modo. Non più un giallo che alimentava sempre proteste e frustrazione, ma un arancione da 10 minuti.

L’IFAB ha raccomandato di intervenire anche per un’applicazione più severa del divieto di parlare con l’arbitro se non per i soli capitani, per il rispetto dei 6 secondi di possesso palla del portiere e per la possibilità di equiparare il fallo di mano agli altri falli in caso di rigore su chiara occasione da gol, con il rosso che scatterebbe soltanto in caso di tocco di mano volontario.