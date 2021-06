Calciomercato Roma, non solo Spinazzola: Real Madrid su Ibañez

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti guarda alla Roma. L’obbiettivo principale dei Blancos è Leonardo Spinazzola, che sta facendo molto bene in questo Europeo con la Nazionale. Un altro giallorosso che piace è Roger Ibañez che ha rinnovato col club. Il sogno proibito per la Roma si chiama Sergio Ramos.

Non si fermano i nomi accostati alla nuova Roma di José Mourinho. Lo Special One vuole una squadra compatta dopo l’anonima stagione che ha portato il club ad un settimo posto deludente. Mourinho vorrebbe riportare nella capitale un suo pupillo del Real Madrid, Sergio Ramos, che ha lasciato i Blancos dopo ben 16 anni. Il difensore spagnolo, però, chiede cifre stratosferiche e questo è un grande ostacolo per la società capitolina.

Intanto, la Roma pensa anche al mercato in uscita. Proprio la squadra di Florentino Pérez avrebbe messo gli occhi su due talenti della Roma. Il primo è Leonardo Spinazzola, terzino giallorosso che attualmente sta giocando in Nazionale. Il giocatore ha impattato benissimo nelle partite del girone, diventando uno dei giocatori più veloci della competizione. Ancelotti lo vorrebbe nella capitale spagnola assieme ad un altro nome: Roger Ibañez.

Real Madrid, la Roma fissa il prezzo per Ibañez

Il classe 98 ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2025 ma piace tantissimo al Real Madrid. Per Ancelotti, il giocatore sarebbe il sostituto ideale dopo la grande perdita di Sergio Ramos. Dato anche il possibile addio di Raphaël Varane, su cui c’è il PSG, l’ex Atalanta potrebbe essere il giusto profilo. La Roma, però, fissa il suo prezzo per far partire il brasiliano. La cifra chiesta si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Prezzo non proibitivo per il Real Madrid ma si potrebbe far leva anche sugli ottimi rapporti che il club madrileno ha con la Roma. Continuano, quindi, i contatti tra le due squadre.

