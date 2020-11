Roma: si fermano Mancini e Ibanez

Ibanez Mancini infortunio – Una vera e propria emergenza in casa Roma. I giallorossi continuano a vincere avvicinandosi alla vetta della classifica insieme a Sassuolo e Milan. La società di Trigoria è reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Parma ma l’entusiasmo ha lasciato il posto alla preoccupazione. Dopo la sfida contro gli undici di Fabio Liverani, i giallorossi devono fare i conti con due infortuni a difesa.

Ibanez Mancini infortunio, a rischio contro il Napoli

I giocatori in questione sono Roger Ibanez e Gianluca Mancini. Il brasiliano è uscito a metà della sfida contro i ducali per via di uno di un problema alla coscia destra. Anche per Mancini una noia muscolare all’adduttore nonostante l’ex Atalanta sia rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Le condizioni dei due giocatori saranno valutate nelle prossime giornate ma sale la preoccupazioni per Paulo Fonseca che ha gli uomini contati. L’unico disponibile come difensore centrale per il portoghese è Juan Jesus che però non gioca titolare da molto tempo.

Alla Roma spetta prima la sfida di Europa League contro i rumeni del Cluj e poi l’impegno complicato contro il Napoli al San Paolo. I capitolini dovranno già fare a mano di Smalling che non si è ripreso dall’intossicazione alimentare. Saranno out anche Kumbulla e poi anche Santon per una lesione alla coscia sinistra. A completare il quadro infortuni c’è anche Fazio che è risultato positivo al Coronavirus. Fonseca dovrà pensare ad una formazione del tutto inedita con gli uomini a sua disposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS