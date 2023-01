I bookmakers hanno bloccato le scommesse sulla Juventus retrocessa in Serie B

Juventus: I Bookmakers rimuovono la quota riguardante una possibile retrocessione dei bianconeri, da oggi gli scommettitori non potranno più puntarci.

I provvedimenti sportivi mossi contro la Juventus hanno letteralmente spaventato i Bookmakers che hanno deciso di togliere la possibilità agli scommettitori di poter puntare sulla retrocessione della Juventus. Una scelta più che comprensibile, se si considera che la Vecchia Signora ha affrontato fin ora soltanto la prima inchiesta sportiva, quella inerente alle cosiddette plusvalenze fittizie, che ha portato ad un provvedimento sportivo di -15 punti in campionato, facendo scivolare il club al 10° posto in classifica.

Il filone dei provvedimenti è tutt’altro che terminato, perché la FIGC avrebbe chiesto altri 15 punti per la manovra stipendi messa in atto dalla società bianconera durante la pandemia e che avrebbe portato alcuni giocatori a dover sospendere il proprio stipendio per alcuni mesi, infatti, secondo l’Articolo 31 Comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva Federale, nessuna società sportiva avrebbe la facoltà di pattuire con i propi tesserati compensi, premi o indennità che non rispetterebbero le norme federali vigenti, la violazione della normativa verrà punita con un’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La decisione dei Bookmakers è da considerarsi del tutto a scopo precauzionale, infatti, data la situazione, le scommesse sulla quota “Juventus Retrocessione Sì” stavano aumentando sempre di più e l’incombere di un nuovo provvedimento della giustizia sportiva, con altri punti di penalizzazione, avrebbe potuto mettere in serio pericolo le casse degli operatori di scommesse.