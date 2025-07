I 5 duelli che hanno scritto la leggenda tra Rossi, Marquez e Lorenzo

Nel cuore degli appassionati di MotoGP, ci sono momenti che trascendono la semplice competizione sportiva, trasformandosi in veri e propri capitoli di una leggenda. I duelli tra Valentino Rossi, Marc Márquez e Jorge Lorenzo rappresentano l’apice di questa narrativa: talento puro, rivalità feroce e strategie al limite della fisica. Riviviamo i 5 scontri epici che hanno segnato un’era irripetibile del motociclismo.

1. Assen 2015 – Rossi vs Márquez: la “spallata” nella chicane

Una delle battaglie più iconiche: Rossi e Márquez si giocano la vittoria ruota a ruota fino all’ultima curva. Márquez tenta il sorpasso all’interno, ma Rossi chiude la traiettoria e i due si toccano. Valentino taglia la chicane sull’erba e conquista il gradino più alto del podio. Il pubblico esplode, ma il gesto divide: genialità o scorrettezza?

2. Catalunya 2009 – Rossi vs Lorenzo: il capolavoro all’ultima curva

Forse il sorpasso più famoso nella carriera di Rossi. I due compagni di squadra si sfidano metro dopo metro, fino all’ultima curva del giro finale. Rossi si inventa una manovra impossibile all’interno, sorprendendo Lorenzo e vincendo in un’esplosione di emozione. È la prova definitiva della sua genialità in pista.

3. Sepang 2015 – Rossi vs Márquez: la miccia che fa esplodere la stagione

Il duello più controverso: Rossi accusa Márquez di ostacolarlo intenzionalmente per favorire Lorenzo. In gara, i due si superano più volte in modo aggressivo, finché Valentino allarga la traiettoria e Márquez cade. Rossi verrà penalizzato e partirà ultimo a Valencia, perdendo il mondiale contro Lorenzo. Un episodio che ha spaccato i tifosi e cambiato i rapporti per sempre.

4. Mugello 2006 – Rossi vs Capirossi vs Gibernau vs Melandri vs Hayden vs… Lorenzo?

Non c’era ancora Lorenzo ufficialmente in MotoGP, ma vale la pena ricordare il Mugello 2006 come esempio della genesi di Rossi dominatore, che negli anni successivi si scontrerà proprio con Lorenzo nel team Yamaha. Una gara che mostra come Valentino fosse il punto di riferimento assoluto, destinato a ispirare e sfidare i giovani talenti in arrivo, tra cui Jorge.

Jorge Lorenzo impegnato nelle curve del circuito di Silverstone. Fonte: Twitter Lorenzo

5. Motegi 2010 – Lorenzo vs Rossi: nessuna tregua tra compagni di squadra

Rossi è in recupero dopo l’infortunio, Lorenzo è in corsa per il titolo. Ma al Motegi non si fanno sconti: battaglia furiosa tra i due Yamaha con sorpassi da brividi e carenate al limite. Alla fine Lorenzo avrà la meglio nel campionato, ma la gara dimostra quanto orgoglio e rivalità convivessero nel box Yamaha. È un duello tra due generazioni, due visioni di guida, due ego che si rispettano ma non si risparmiano.

Questi cinque duelli hanno definito un’epoca fatta di emozioni forti, rivalità autentiche e spettacolo puro. Rossi, Márquez e Lorenzo non hanno solo gareggiato: hanno scritto la storia della MotoGP con il cuore, il coraggio e il gas sempre aperto.