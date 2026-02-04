I 10 sorpassi più iconici della Formula 1: Video e Analisi

I 10 sorpassi più iconici della Formula 1 - Stadiosport.it

In Formula 1 un sorpasso diventa iconico quando unisce tre elementi: contesto ad alta pressione, esecuzione tecnica fuori scala e conseguenze reali sulla gara o su una stagione. Qui sotto trovi dieci manovre che, per coraggio, precisione e impatto, sono rimaste nella memoria collettiva.

Nigel Mansell su Ayrton Senna – GP di Spagna 1991

Il duello tra Mansell e Senna a Barcellona è una delle immagini simbolo della Formula 1 anni Novanta. I due si affrontano ruota a ruota sul rettilineo principale, a velocità elevatissime, senza che nessuno dei due accenni a sollevare il piede. Mansell sfrutta una traiettoria leggermente più ampia per mantenere maggiore velocità di punta, mentre Senna difende la posizione con decisione ma senza chiudere in modo scorretto. La grandezza di questo sorpasso sta nella combinazione di coraggio, controllo della vettura e rispetto reciproco, in un’epoca in cui l’aerodinamica consentiva ancora veri corpo a corpo.

Mika Häkkinen su Michael Schumacher – GP del Belgio 2000

Il sorpasso di Häkkinen su Schumacher a Spa è spesso considerato il più bello di sempre. Il finlandese utilizza il doppiato Ricardo Zonta come elemento chiave, leggendo con lucidità la manovra del rivale e scegliendo la linea opposta nel momento perfetto. Non è solo una questione di velocità, ma di anticipazione mentale: Häkkinen sa già dove sarà Schumacher mezzo secondo dopo. La precisione dell’esecuzione, a oltre 300 km orari, rende questo sorpasso una lezione eterna di intelligenza di gara.



Fernando Alonso su Michael Schumacher – GP del Giappone 2005

Sorpassare all’esterno della 130R è qualcosa che va oltre la tecnica pura. Alonso compie una scelta estrema, consapevole che una minima perdita di aderenza avrebbe significato uscire di pista. La manovra è costruita con decisione e convinzione assoluta, senza esitazioni. Questo sorpasso segna anche un passaggio generazionale simbolico, con Alonso che dimostra di poter affrontare Schumacher sul terreno più difficile: quello del coraggio ad altissima velocità.



Kimi Räikkönen su Giancarlo Fisichella – GP del Giappone 2005

Questo sorpasso vale una vittoria e nasce da una pressione costante. Räikkönen studia l’avversario per diversi giri, riducendo progressivamente le possibilità di difesa fino a colpire nel momento decisivo. L’attacco è pulito, deciso e definitivo. È l’esempio perfetto di come un sorpasso iconico non debba per forza essere spettacolare nel gesto, ma determinante nel risultato.



Max Verstappen su Lewis Hamilton – GP di Abu Dhabi 2021

Il sorpasso che decide un Mondiale. Verstappen sfrutta gomme nuove, ma la difficoltà resta enorme: Hamilton difende con esperienza e pulizia. Max prepara l’attacco costringendo l’avversario a chiudere l’interno, poi affonda la staccata nel punto di non ritorno. Il peso emotivo e storico di questa manovra la rende una delle più discusse e analizzate di sempre, simbolo di un momento spartiacque nella storia recente della Formula 1.

Daniel Ricciardo – GP d’Ungheria 2014

Nel finale caotico di Budapest, Ricciardo dimostra una straordinaria capacità di lettura della gara. Approfitta di gomme migliori e di avversari in difficoltà per infilarsi in spazi minimi senza forzare inutilmente. Ogni sorpasso è il risultato di tempismo e pazienza, non di aggressività cieca. È una lezione su come sfruttare le condizioni di gara al massimo livello.

Lewis Hamilton su Michael Schumacher – GP della Cina 2010

Hamilton sorprende Schumacher scegliendo una linea esterna molto più larga del previsto. La manovra funziona perché gli permette di uscire dalla curva con maggiore velocità, rendendo inutile la difesa del tedesco. È un sorpasso che dimostra come la creatività nella scelta della traiettoria possa essere decisiva quanto la potenza pura.

Mark Webber su Fernando Alonso – Eau Rouge

Attaccare a Eau Rouge significa impegnarsi senza possibilità di ripensamento. Webber sfrutta scia e posizionamento per affiancare Alonso in uno dei punti più temuti del calendario. Il valore di questo sorpasso risiede nella totale fiducia nella macchina e nello spazio, qualità che separano i buoni piloti dai grandi.

Kimi Räikkönen su Michael Schumacher – Spa-Francorchamps

Ancora Spa, ancora Räikkönen contro Schumacher. Qui il sorpasso nasce da una gestione perfetta della scia e da un ingresso deciso in una sezione dove la pista cambia pendenza e carico aerodinamico. È una manovra che richiede sensibilità estrema sul volante, perché ogni micro errore viene amplificato.

Max Verstappen su Felipe Nasr – Blanchimont

Ancora giovanissimo, Verstappen si prende un rischio enorme a Blanchimont, una curva dove il margine di errore è quasi nullo. La manovra è chirurgica: attacca quando l’avversario è vincolato alla propria traiettoria e non può difendersi. Questo sorpasso diventa iconico perché anticipa chiaramente il tipo di pilota che Max sarebbe diventato: aggressivo, ma lucido.

