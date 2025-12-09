Hojlund in prima pagina: Napoli premiata per il coraggio e il tempismo sul mercato

Napoli - Stadiosport.it

Il nome di Rasmus Hojlund domina le prime pagine e rappresenta oggi il simbolo della strategia aggressiva e lungimirante del Napoli, capace di investire con decisione sul mercato anche prima che l’emergenza imponesse nuove mosse.

Il club aveva già speso oltre 30 milioni per Lorenzo Lucca, ma l’infortunio di Romelu Lukaku, out per diversi mesi durante la preparazione estiva, ha costretto la dirigenza a tornare sul mercato in cerca di un altro attaccante di livello. La scelta è ricaduta proprio su Hojlund, un colpo che si sta dimostrando più che mai azzeccato.

Il danese era infatti già nel mirino del Milan, ma Napoli ha agito con rapidità e determinazione. Appena venuto a conoscenza dell’interesse azzurro, Hojlund ha spinto per chiudere la trattativa: non solo ha messo Napoli in cima alle sue preferenze, ma ha addirittura chiesto al Manchester United di trasformare l’accordo in obbligo di riscatto anziché opzione, pur di evitare un eventuale rientro a fine stagione.

Dopo un investimento da 50 milioni di euro, la società partenopea sta raccogliendo i frutti di questa scelta: non soltanto grazie alla doppietta contro la Juventus al Diego Armando Maradona, ma soprattutto per la qualità del lavoro che Hojlund mette al servizio della squadra. Pressing, sacrificio, movimenti intelligenti e una presenza fisica che incide sulla partita ben oltre i gol segnati.

Per Napoli, la scommessa si sta trasformando in certezza: Hojlund non è solo un acquisto di emergenza, ma un pilastro in costruzione, un investimento che oggi illumina la visione della società e ripaga coraggio, velocità e convinzione.

I migliori bookmaker