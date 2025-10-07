Hojlund brilla a Napoli: “Conte è un top coach, qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno”

Hojlund - Stadiosport.it

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, una partita in cui il danese è andato nuovamente a segno, confermando il suo ottimo avvio in Serie A. Arrivato in estate dopo un’esperienza complicata in Premier League, il centravanti classe 2003 sta rapidamente conquistando pubblico e staff tecnico, grazie a un mix di potenza, dedizione e spirito di sacrificio.

“Siamo stati più forti di tutto, nel secondo tempo il Genoa era stanco”

Hojlund ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando come la determinazione e la pressione costante abbiano fatto la differenza nella rimonta:

“Penso che il Genoa si sia stancato nel secondo tempo. I miei compagni hanno fatto un grande lavoro dopo l’intervallo: abbiamo continuato a spingere, a pressare, e questo ci ha permesso di segnare due gol. È stata una vittoria meritata.”

Il giovane bomber ha poi minimizzato le voci secondo cui la sua efficacia dipenderebbe dal sistema tattico di Antonio Conte:

“Per me è lo stesso, non mi interessa la formazione. Gioco a calcio e cerco di fare il mio lavoro nel modo migliore possibile.”

L’intesa con De Bruyne e il feeling con Conte

Uno degli elementi che sta favorendo la crescita di Hojlund è il rapporto tecnico e umano con Kevin De Bruyne, che gli ha già servito un assist decisivo nella vittoria europea contro lo Sporting Lisbona.

“Nell’ultima partita ci siamo trovati molto bene e anche oggi abbiamo combinato bene. Avevo segnato di nuovo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Stiamo sviluppando un’intesa fantastica.”

Oltre ai compagni, Hojlund ha voluto ringraziare apertamente Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto a Napoli e lo sta aiutando a ritrovare fiducia e continuità.

“Conte è un allenatore di livello mondiale. Sono venuto qui perché sapevo che rappresentava un passo importante per la mia carriera. Napoli è un grande club e una città meravigliosa: è esattamente ciò di cui avevo bisogno in questo momento.”

Un nuovo inizio per l’attaccante danese

Dopo mesi difficili in Inghilterra, Hojlund sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel progetto di Conte. Con quattro gol nelle prime sei partite in azzurro, il danese è diventato subito un punto di riferimento per l’attacco partenopeo. La sua capacità di attaccare la profondità, unita alla grinta tipica del gioco di Conte, sta facendo del Napoli una delle squadre più dinamiche della Serie A.

Hojlund, a soli 22 anni, sta vivendo un vero rinascimento calcistico sotto il Vesuvio: la combinazione tra talento, intensità e fiducia potrebbe trasformarlo in uno dei protagonisti assoluti del campionato. E Napoli, ancora una volta, si conferma il luogo dove i giovani trovano la loro rinascita.

I migliori bookmaker