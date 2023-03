Video Gol e Highlights Serbia Under 21-Italia Under 21 0-2, amichevole: Mulattieri realizza una doppietta!

Italia che ben figura in questo match di avvicinamento agli europei di giugno. Partita dominata, senza subire pericoli dai serbi. Lunedì l’ultima amichevole a Reggio Calabria contro l’Ucraina.

Serbia inesistente, senza qualità e capacità di colpire gli azzurri.

Sintesi Serbia Under 21 – Italia Under 21 0-2

I primi dieci minuti vedono la nazionale azzurra subito propositiva. Alla caccia del vantaggio immediato gli uomini di Nicolato vanno vicino alla marcatura in ben tre occasioni. La più pericolosa rimane l’ultima, con Baldanzi particolarmente ispirato, il cui tiro viene deviato non senza difficoltà dal portiere serbo.

Verso la metà del primo tempo il protagonista è sempre l’azzurro Baldanzi. Realizza la quinta conclusione nello specchio della porta. Questa volta il suo sinistro è potente ma centrale e Stankovic non ha molta difficoltà nell’impossessarsi della sfera.

Verso la mezz’ora di gioco arriva il primo cartellino giallo sventolato nei confronti di un giocatore serbo. Si tratta di Mladinovic.

Subito dopo il trentesimo minuto altra grossa occasione costruita dagli azzurri. Pierozzi effettua un gran taglio, serve con una spaccata Mulattieri. Quest’ultimo si avvicina alla porta ma viene contrastato da Duric, il difesore serbo al secondo salvataggio per la propria nazionale!

Per poter commentare il primo tentativo in porta dei serbi bisogna aspettare il trentottesimo minuto di gioco! Il bel colpo di testa di Ratkov non riesce ad impensierire Caprile, molto attento sul proprio palo a sventare la minaccia!

A tre minuti dal termine della prima frazione brutta entrata di Micic ai danni di Pierozzi. Nello stesso momento il giocatore serbo s’infortunia ed è costretto a lasciare il posto a Ergelas.

Primo tempo che si conclude con gli azzurri che hanno dominato la partita. Ci mancherebbe solo la rete per suggellare questa maggiore prestanza atletica e mentale.

Nel secondo tempo, dopo appena cinque minuti, i primi due cambi per gli azzurrini. Zanoli al posto di Gallo e Parisi al posto di Pierozzi. Un cambio anche per la nazionale di casa, con Vasiljevic al posto di Miladinovic.

VANTAGGIO DELL’ITALIA! All’ottavo minuto di gioco vantaggio degli azzurrini con Mulattieri. L’attaccante è bravo ad infilare la sfera di testa alle spalle del portiere Stankovic sul secondo palo! La traiettoria è stata confezionata da un ottimo corner battuto da Esposito!

Due minuti più tardi azzurrini vicini al raddoppio! Questa volta, tra la testa di Carboni e la porta avversaria s’intromette la traversa!

Al quarto d’ora avviene il terzo cambio per la formazione di Nicolato! Entra in campo Oristanio ed esce Zapelli

Poco dopo secondo doppio cambio per la Serbia. Il Ct prova a cambiare l’inerzia della sfida. Al sessantatreesimo fuori Lucic e Nikola Stankovic e dentro Mituljikic e Knezevic

RADDOPPIO DELL’ITALIA! Ancora Mulattieri bravo a sfruttare un passaggio dalla destra di Zanoli e in spaccata infilare la porta!

Al settatesimo minuto infortunio per Petkovic, dentro Durasovic. Ma la nazionale di casa non reagisce e gli azzurri di Nicolato vanno ancora vicino alla rete! Su un calcio di punizione Esposito manda fuori la palla di un nulla!

Baldanzi fuori tra gli applausi, dentro Colombo. A dieci minuti dal termine è Parisi a sfiorare ancora la rete, ma Stankovic questa volta è reattivo.

Cambio del portiere per la nazionale a cinque minuti dal termine. Dentro Sorrentino per Caprile. Sul finale della partita ancora Parisi pericoloso che sfiora il tris con una conclusione che si spegne sull’esterno della rete.

Poi più nulla e l’arbitro decreta la fine del match.

Highlights e Video Gol di Serbia Under 21 – Italia Under 21 0-2 :

Il tabellino di Serbia Under 21 – Italia Under 21 0-2:

Marcatori: 53′ e 67′ Mulattieri (I)

Assist: 53′ st Esposito (I), 67′ st Zanoli (I)

SERBIA (4-5-1): F. Stankovic; Rogan, Drezgic, Duric, Micic; Lucic, N. Stankovic, Miladinovic, Petkovic, Mitrovic; Ratkov. Allenatore: Stevanovic

ITALIA (3-5-2): Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Casadei, Esposito, Gallo; Baldanzi, Mulattieri. Allenatore: Nicolato