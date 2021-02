Highlights Monza-Cittadella 0-0: Video Gol, Sintesi e Tabellino 27-02-2021

Risultato di Monza-Cittadella 0-0: i brianzoli non vincono, ma ottengono comunque il secondo posto solitario, mentre i veneti rimangono quarti.

Sintesi di Monza-Cittadella 0-0

La partita non è particolarmente godibile, anche se qualche occasione si vede. Al 19° Mota Carvalho rilascia un tiro da fuori molto angolato su cui Maniero deve distendersi e sul prosieguo Balotelli viene fermato in area e reclama un rigore che Ros non ravvede.

Dieci minuti dopo, Ogunseye stacca bene di testa su un traversone e sfiora la rete; il gol arriva al 43° con Beretta: l’attaccante appoggia in rete un tiro di Baldini respinto da Di Gregorio, ma Ros annulla per un presunto offside.

Lo stesso Ros, proprio a fine primo tempo, ferma un’azione pericolosissima degli ospiti per un fallo poco chiaro di Ogunseye su Bellusci. Il parziale si chiude dopo due minuti di recupero.

I primi minuti del secondo tempo sono pieni di falli, interruzioni e ammonizioni, ma al 54° arriva un sussulto con un tiro di Iori che finisce sul fondo di poco.

La migliore occasione della partita è però per i padroni di casa al 64°: D’Errico, appena entrato, mette in mezzo un pallone facile per Balotelli, ma l’ex talento sbaglia clamorosamente mandando la sfera oltre la traversa da pochi passi.

L’ultima mezz’ora scarsa è priva di fatti interessanti. Il triplice fischio giunge dopo quattro minuti di recupero.

Tabellino di Monza-Cittadella 0-0

Monza (4-5-1): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Ricci (46′ D’Alessandro), Frattesi, Scozzarella (64′ Barberis), Barillà (64′ D’Errico), Mota Carvalho; Balotelli (77′ Diaw). Allenatore: Brocchi

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro (85′ Ghiringhelli), Frare, Adorni, Donnarumma (81′ Benedetti); Proia, Iori (81′ Gargiulo), Branca; Baldini (72′ Tavernelli); Beretta (72′ D’Urso), Ogunseye. Allenatore: Venturato

Arbitro: Ros

Ammoniti: Ricci, Iori, Cassandro, Beretta, D’Alessandro e Branca

