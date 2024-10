Highlights e Video gol di Juventus-Cagliari 1-1: sintesi 06-10-2024

Video gol-highlights di Juventus-Cagliari 1-1: Marin la pareggia su rigore dopo il vantaggio di Vlahovic.

La sintesi di Juventus-Cagliari 1-1

Primi momenti di leggera sofferenza per la Juventus, con il Cagliari che prova a schiacciare i piemontesi nella propria area. Non ci sono, comunque, azioni degne di nota.

Primo tentativo verso la porta proprio della Juventus, che su azione d’angolo va a colpire di testa con Savona. Il tentativo è fiacco, e diviene preda del portiere avversario.

Cominciano a spingere i padroni di casa: Savona scalda i guatoni a Scuffet con un destro dentro l’area di rigore.

Dopo pochi minuti, la Juventus passa in vantaggio: Gatti svetta su azione d’angolo, e trova la deviazione di Luperto con la mano.

Check del VAR, e penalty accordato: Vlahovic, freddo dal dischetto, porta avanti i suoi.

Ancora la Juventus a spingere: Conceicao converge sul lato destro e va col sinistro. Bravo Scuffet ad opporsi.

Il Cagliari prova a rendersi pericoloso soprattutto per vie esterne, ma nessuno riesce ad arrivare su un cross dalla sinistra.

Ultimi minuti del prio tempo con i sardi che continuano a spingere, anche se la difesa della Juventus fa ottima guardia davanti a Di Gregorio.

Prova a scappare sulla corsia di sinistra Augello, ma il suo cross per Piccoli viene anticipato da Gatti.

Così, la Juventus va al riposo avanti 1-0.

Inizio secondo tempo ancora di marca Juventus: grande sgroppata di Conceicao che semina il panico sulla destra, cross per Vlahovic, che non riesce ad indirizzare.

Su azione d’angolo ci prova Fagioli, che la mette bene a terra con il petto, e va a calciare col destro: palla al lato.

Juventus assoluta padrona del possesso palla (chiude la prima frazione con un 78%). La formazione di Motta continua a spingere: cross interessante di Cambiaso, dalla sinistra, spazzato via dalla difesa cagliaritana.

Momento favorevole al Cagliari, intorno al quarto d’ora della ripresa: Luvumbo si libera di Locatelli, e prova a calciare in porta: Gatti si frappone prima che Di Gregorio possa intervenire.

Ci prova Piccoli, con un tiro ad incrociare, ma il tentativo finisce largo.

Nuovamente Juventus avanti: Vlahovic prova un sinistro di controbalzo sul quale arriva Scuffet.

Vlahovic ha l’occasione per chiuderla, ma la spreca malamente: Scuffett respinge un tiro di Douglas Luiz, da fuori, e il serbo, completamente solo, calcia al lato sulla respinta.

Episodio chiave pochi minuti dopo: Douglas Luiz contrasta Luvumbo che sembrava essersi allungato il pallone. Arbitro richiamato al VAR, e calcio di rigore.

Dal dischetto non sbaglia Marin, e fa 1-1.

Al 90′, Conceicao viene espulso per doppia ammonizione: il portoghese cade in area, su una spinta di un giocatore avversario, ma per l’arbitro è simulazione.

Il Cagliari potrebbe addrittura vincerla, con un tiro di Marin dal limite che va a sbattere sul palo.

Finisce invece 1-1, con la Juventus che frena ancora e scivola a tre punti dalla vetta.

Highlights e Video gol di Juventus-Cagliari 1-1

Il tabellino di Juventus-Cagliari 1-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Yildiz, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi.

Allenatore: Motta.

CAGLIARI : Scuffet; Augello, Luperto, Adopo, Viola, Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Obert, Piccoli.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Palomino, Dentello, Gaetano, Luvumbo, Mutandwa, Felici.

Allenatore: Nicola.

Marcatori: 16′ Vlahovic (rigore, J), 88′ Marin (rigore, C)

