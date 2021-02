Highlights Benevento Roma 0-0: Video Gol, Sintesi e Tabellino 21-02-201

Video Gol e Highlights di Benevento Roma 0-0: pareggio a reti bianche nel posticipo della 23° Giornata di Serie A

La Roma non riesce ad approfittare del passo falso del Milan nel derby per accorciare sul secondo posto in classifica e non va oltre il pareggio a Benevento.

La Roma sale a 44 punti e resta al terzo posto a -5 dal Milan che è secondo e -9 dall’Inter capolista.

Il Benevento con questo pareggio aggancia al 12° posto a quota 25 punti Fiorentina, Udinese e Bologna.

Sintesi di Benevento Roma 0-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 ed è alle prese ancora con l’emergenza difesa.

Davanti al portiere Pau Lopez ci sono Fazio, Mancini e Spinazzola retrocesso sulla linea difensiva. A centro campo Villar e Veretout in cabina di regia con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Inzaghi manda in campo il suo Benevento con il 4-3-2-1 con Montipò in porta e difesa formata da Glik e Barba centrali con Depaoli a destra e Foulon a sinistra. A centrocampo c’è Schiattarella al centro con ai lati Hetemaj e Viola. In attacco Lapadula punta centrale supportato da Caprari e Ionita.

In apertura di partita un retropassaggio errato di Villar finisce per servire Caprari che innesca Lapadula che viene fermato da Fazio.

Al 15° viene ammonito Schiattarella per un fallo su Mkhitaryan a centrocampo.

La partita non è ricca di occasioni da gol ed è bloccata con la Roma che fa fatica a trovare spazi contro un Benevento tutto chiuso e sempre pronto a ripartire in contropiede.

Al 24° viene ammonito Glik per un fallo su Pellegrini.

Alla mezzora Mkhitaryan prova a servire Pellegrini in area che viene anticipato da Montipò in uscita.

Al 35° arriva il primo tiro in porta della partita con Pellegrini che prova la soluzione da fuori area ma Montipò è bravo a respingere.

Dopo un minuto arriva il primo tiro del Benevento con Lapadula che non impensierisce Pau Lopez.

Al 42° il Benevento sfiora il gol con un colpo di testa di Barba ma Pau Lopez è bravissimo a bloccare in tuffo.

Non c’è nessuna soluzione nell’intervallo della partita ma ad inizio ripresa Fonseca manda Dzeko ed El Shaarawy a scaldarsi.

Al 50° Mkhitaryan si invola lanciato a rete ma Montipò è bravissimo a sventare la minaccia.

Al 55° c’è un calcio d’angolo per la Roma con Karsdorp che prova il tiro ma viene deviato dalla difesa del Benevento.

Al 57° c’è un brutto fallo di Glik su Mkhitaryan ed il difensore del Benevento viene espulso per doppia ammonizione.

Fonseca manda in campo Dzeko al posto di Veretout mentre Inzaghi inserisce Caldirola in difesa al posto di Viola.

Al 67° Inzaghi manda in campo Roberto Insigne al posto di Caprari mentre Fonseca inserisce Pedro e Juan Jesus al posto di Karsdorp e Fazio.

All’82° Fonseca manda in campo anche El Shaarawy al posto di Mkhitaryan.

A tempo scaduto l’arbitro Pairetto fischia un calcio di rigore per fallo su El Sharaawy in area ma viene chiamata la verifica del VAR. Il fallo c’era ma c’era la posizione di fuorigioco di rientro di Pellegrini quindi rigore annullao e la partita finisce in pareggio a reti bianche!

Video Gol Highlights di Benevento Roma 0-0:

Tabellino di Benevento Roma 0-0:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola (58′ Caldirola); Ionita, Caprari (67′ R. Insigne); Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Tuia, Pastina, Tello, Diambo, Gaich, Di Serio, Moncini, Sau. All.: F. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout (57′ Dzeko), Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Feratovic, Diawara, Pastore, Podgoreanu, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy. All.: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto (Nichelino)

AMMONITI: Schiattarella, Glik (Benevento); Fazio (Benevento)

ESPULSO: Glik (Benevento)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS