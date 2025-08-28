Hellas Verona vicino al colpo Baldanzi: accordo con la Roma per un prestito lampo

Baldanzi - Stadiosport.it

L’Hellas Verona è in trattativa avanzata con la Roma per il trasferimento in prestito di Tommaso Baldanzi, e la possibilità che l’affare si concretizzi è sempre più reale.

Il centrocampista offensivo, classe 2003, era stato uno dei grandi investimenti del club giallorosso nel gennaio 2024, quando la Roma lo acquistò dall’Empoli per 11,5 milioni di euro più bonus. Tuttavia, Baldanzi non è riuscito a trovare continuità di impiego nella Capitale, e il cambio di guida tecnica con l’arrivo di Gian Piero Gasperini ha ulteriormente complicato la sua posizione all’interno della rosa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia e dal quotidiano Il Tempo, oggi si sono svolti colloqui intensi tra le due società e l’agente del giocatore, con tutte le parti favorevoli alla formula del prestito. Resta da capire se nell’accordo sarà inserita anche un’opzione di riscatto al termine della stagione.

Il contratto di Baldanzi con la Roma è valido fino a giugno 2028, ma già durante l’estate il talento ex Empoli era stato accostato anche a Parma, Torino e Udinese. Adesso, però, sembra che l’Hellas Verona sia la destinazione più concreta per il giovane trequartista, che ha già rappresentato l’Italia Under-21 e che potrebbe trovare in gialloblù il contesto ideale per rilanciarsi.