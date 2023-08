Hellas Verona-Roma 2-1, voti e pagelle: “Colpaccio di Baroni, disastro Rui Patricio”

Clamorosa vittoria interna del Verona che beffa i giallorossi di Mourinho e conquista il punteggio pieno dopo 2 gare.

Le pagelle dell’Hellas Verona

Montipò 6,5: Sul gol di Aouar non è perfetto, ma durante i 90 minuti viene chiamato in causa più volte e risponde sempre presente con buonissime parate e grande attenzione.

Magnani 6,5: Provvidenziale il salvataggio su Zalewski nel primo tempo. Nel complesso è molto preciso nei ripiegamenti difensivi.

Hien 6: Ottima prestazione, “sporcata” (nemmeno tanto) dall’espulsione che costringe i compagni alla strenua difesa in inferiorità numerica. Partita di carattere contro un Belotti non facile da marcare.

Dawidowicz 6,5: Lotta con grinta e si dimostra molto preciso nei ripiegamenti difensivi. Pone un occhio di riguardo verso Dybala, riuscendo a limitare il talento dell’argentino.

Terracciano 6: Nel secondo tempo si spegne progressivamente, ma il suo impatto è importante. Il tiro, nel primo tempo, che compie provoca il gol di Duda. (Dal 63′ Faraoni 6: Si limita a difendere insieme a tutta la squadra).

Hongla 6,5: Ha recuperato tantissimi palloni e ha dimostrato ottima esplosività. Prestazione di grande sostanza.

Duda 7,5: Partita ineccepibile del calciatore veronese. Sblocca il match sfruttando l’errore di Rui Patricio, poi è protagonista lanciando Ngonge in occasione del raddoppio. I suoi 71 minuti sono a dir poco perfetti. (Dal 71′ Bonazzoli 6: Nonostante non sia nelle sue caratteristiche, accetta il finale di sacrificio e difende con i compagni).

Doig 6: Meno in mostra rispetto a molti suoi compagni. Bravo nella fase difensiva.

Folorunsho 7: Importante in più situazioni della partita, ma è prezioso soprattutto per l’ottimo lavoro oscuro che conduce. Non sbaglia in fase di possesso e ottiene moltissimi falli utili. (Dall’88’ Saponara SV).

Ngonge 7: Si è visto relativamente poco, ma uno dei palloni che gioca lo trasforma in gol riuscendo ad eludere Smalling e freddare con un tiro a giro Rui Patricio. (Dal 63′ Serdar 6: Fa salire la squadra e all’occorrenza difende).

Djuric 6: Pochi palloni giocabili, ma tanta lotta e bravura nelle sfide fisiche. (Dall’88’ Mboula SV).

Marco Baroni 8: 6 punti in 2 partite e una vittoria contro una squadra forte come la Roma. I suoi disputano una gara quasi perfetta per dedizione e organizzazione difensiva. La squadra ha cambiato nettamente mentalità.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 4: Serata da “Rui Pasticcio”. Che errore sul gol di Duda dove sbaglia completamente il tempo di presa su un tiro abbastanza telefonato di Terracciano.

Mancini 5,5: Ci mette verve rispetto ai compagni di reparto, ma anche per lui non è la serata migliore.

Smalling 4,5: Il secondo gol del Verona è colpa sua. Ngonge si muove in area di rigore con molta libertà e l’inglese abbocca facilmente alla finta nell’uno contro uno, liberando al tiro l’avversario.

Llorente 5: Viene anticipato facilmente da Duda in occasione del gol dell’1-0 e si posiziona male nel secondo gol veronese. Non una grande serata. (Dal 46′ El Shaarawy 6,5: Con lui in campo è totalmente un’altra musica. Ha voglia e colpi per incidere, peccato abbia poca fortuna).

Kristensen 5,5: Un po’ timido nelle giocate, si limita al compitino, ma non riesce a incidere. (Dal 46′ Spinazzola 5,5: Non incide nel match).

Pellegrini 6: Una traversa su punizione, alcune buone giocate, varie intuizioni interessanti, ma anche molti errori di palleggio. Prestazione con luci e ombre.

Paredes 5: Tanti errori. Non incide nella sua prima da titolare in maglia giallorossa e viene sovrastato dal centrocampo veronese. (Dal 46′ Aouar 7: Dimostra che non può stare in panchina. Appena entra, la Roma accenna una leggera ripresa e lui mette a disposizione giocate importanti e inserimenti interessanti. Riapre la partita col suo primo gol italiano, ma non basta).

Cristante 5,5: Non è in giornata. Prova a metterci carattere, ma chiude la partita con troppi errori.

Zalewski 5,5: Sfiora il gol nel primo tempo, poi si eclissa completamente. Partita ampiamente sottotono. (Dal 51′ Karsdorp 5,5: Non regala qualità alla manovra).

Dybala 6: Prova ad accendersi in un paio di occasioni, ma non riesce a trascinare la squadra con la sua solita qualità. Esce dopo più di un ora di gioco per un problema fisico. (Dal 68′ Solbakken 5,5: Entra senza incidere).

Belotti 6: Partita molto generosa e con grande grinta, ma non basta. Mette lo zampino nel gol di Aouar.

Bruno Conti (sostituisce Mourinho) 5: La Roma stecca una partita che avrebbe dovuto concludere con almeno un punto a referto. La prima sconfitta stagionale mostra i difetti di una rosa forse non ancora al completo.