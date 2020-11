Hellas Verona-Cagliari Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 6-12-2020

Lo Stadio Marcantonio Bentegodi ospiterà il “lunch match” tra Hellas Verona e Cagliari. La squadra di Juric viaggia a grandi ritmi in campionato, ma, la scorsa settimana, ha subito l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano del Cagliari.

Non era semplice confermare le ottime impressioni registrate nello scorso campionato, eppure l’Hellas Verona sembra viaggiare sugli stessi ritmi della precedente edizione di Serie A.

La squadra di Juric corre ad alta velocità in una classifica confermatasi, anche durante la scorsa settimana, molto corta e incerta nelle posizioni nobili, valevoli per un accesso in Europa. L’identità di gioco dei Veronesi è straordinaria: nonostante i tanti addii e una formazione stravolta rispetto a quella che si era resa protagonista nella scorsa stagione, gli scaligeri sono riusciti a mantenere gli stessi ritmi e lo stesso stile anche durante questa annata.

Acquisti mirati, giovani di livello e gradite conferme: se leggiamo i nomi della rosa di cui l’Hellas dispone, almeno la metà sarebbero spunto di grande interesse.

Tra tutti sono due i protagonisti che hanno confermato di poter essere trascinatori di questa squadra e corrispondono ai nomi di Silvestri e Zaccagni.

L’estremo difensore azzurro, già lo scorso anno, ha sorpreso per costanza e continuità di rendimento, risultando un’ottima saracinesca; il fantasista numero 20, invece, meriterebbe senza dubbio una convocazione in Nazionale. Ad oggi è impossibile pensare al Verona spumeggiante che abbiamo sempre visto senza la presenza di Mattia Zaccagni: 1 gol, 2 assist ma soprattutto la capacità e la sfrontatezza di saper essere leader della rosa.

L’Hellas continua a stupire e, per ora, occupa il settimo posto in campionato, unica nota negativa la prematura uscita in Coppa Italia per mano del Cagliari.

Proprio i Sardi saranno i prossimi avversari dell’Hellas nel match di Domenica 6 Dicembre alle ore 12:30 e sono pronti a fare un altro scherzetto agli scaligeri. Nonostante le tante defezioni a causa del Covid (che ancora oggi rendono incerte le presenze di Pereiro, Simeone e Nandez) il Cagliari sta riuscendo a “galleggiare”, con 11 punti, nelle zone di metà classifica. Il pareggio maturato contro lo Spezia è, tutto sommato, un risultato accettabile visto che viene da una settimana in cui i rossoblù hanno potuto festeggiare gli ottavi di Coppa Italia.

Fatale, nella sfida di coppa, il gol di Sottil al 93‘, giocatore che Di Francesco sta usando spesso e che può dare soddisfazioni alla manovra. Nota lietissima dell’ultimo match di campionato è il ritorno al gol di Leonardo Pavoletti: se lo sfortunato attaccante, che ha subito tanti infortuni nell’ultimo periodo, riuscisse a tornare quello di un paio di anni fa… staremmo parlando di un’arma letale a disposizione della rosa sarda.

Mattia Zaccagni, stella del Verona

Come vedere Hellas Verona-Cagliari diretta Tv e Streaming

Sarà possibile vedere la sfida tra Hellas e Cagliari tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

Le ultime sulle formazioni di Hellas Verona-Cagliari

Ivan Juric non si priva degli uomini che, fino ad ora, gli hanno dato maggior fiducia, specie in fase offensiva dove insieme a Sam Di Carmine dovrebbero agire Colley e Barak. Non disponibile il talentino Lovato, sarà Magnani a completare il trio difensivo con Dawidowicz e Ceccherini.

Ilic e Tameze, fanno compagnia a Zaccagni in mezzo al campo.

Eusebio Di Francesco sfrutta al meglio il suo 4-3-3, ridisegnandolo a causa del Covid. Attualmente l’attacco dovrebbe essere composto da J.Pedro, Ounas e, dal primo minuto, Pavoletti. Il recupero di Nandez sembra certo e DiFra, con la certezza di poterlo schierare, butterà subito nella mischia il suo guerriero.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Zaccagni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Di Carmine. All. Juric

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Nandez, Marin, Rog; Ounas, Pavoletti, Joao Pedro. All. Di Francesco

Statistiche e precedenti di Hellas Verona-Cagliari

A Verona, difficilmente il Cagliari riesce a spuntarla. Lo scorso anno la sfida si concluse 2-1 e negli ultimi 5 precedenti il segno “1” è uscito altrettante volte.

Nella stagione 96/97 non si è andati oltre il pareggio per 2-2

Il Cagliari, però, può contare sul buon morale procurato dalla vittoria in Coppa Italia, in Sardegna, proprio contro l’Hellas Verona.

Gli ultimi 6 precedenti:

2019/2020 Hellas Verona-Cagliari 2-1 Di Carmine, Di Carmine (V), Simeone (C) 2017/2018: Hellas Verona-Cagliari 1-0 Rig. Rômulo (V)

2014/2015: Hellas Verona-Cagliari 1-0 Tachtsidis (V)

2013/2014: Hellas Verona-Cagliari 2-1 Toni (V), Janković (V), Conti (C)

1999/2000: Hellas Verona-Cagliari 2-0 Aglietti (V), Adaílton (V)

1996/1997: Hellas Verona-Cagliari 2-2 Darío Silva (C), Aut. Villa (V), Cozza (C), Binotto (V)

