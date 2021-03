Calciomercato Juventus: Icardi o Håland con addio di Cristiano Ronaldo

Haaland Juventus. I bianconeri sono già alle prese con la ricerca di un nuovo attaccante. In estate scadrà il contratto di Cristiano Ronaldo e non si sa se il portoghese vorrà rinnovare o meno con la Vecchia Signora. La Juventus, quindi, sta pensando di coprirsi in quel ruolo con un attaccante che sta facendo impazzire tutta Europa: Erling Haaland. Non è da sottovalutare anche la pista Mauro Icardi.

Questa stagione è sicuramente tra le più complesse per la Juventus. La Vecchia Signora ha abituato tutti a stravincere campionati anche con tante giornate d’anticipo. Infatti sono stati 9 i titoli collezionati in totale negli ultimi campionati ma quest’anno le cose stanno andando diversamente. Con l’arrivo di Andrea Pirlo, la Juventus non è riuscita a riottenere la stessa brillantezza degli anni precedenti nonostante sia ancora in corsa per lo scudetto.

Uno degli acquisti che sicuramente doveva portare più garanzie alla Juventus è stato Cristiano Ronaldo. Col portoghese, la Juventus doveva raggiungere un obbiettivo che, negli ultimi anni, ha solamente accarezzato: la vittoria della Champions League. Anche in Europa, però, i bianconeri stanno faticando dovendo rimontare il 2-1 contro il Porto nella gara di ritorno.

Haaland Juventus, l’ostacolo si chiama Mino Raiola

Ed ecco che cominciano ad affiorare dubbi per Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid in estate andrà in scadenza e non è ancora sicuro di un rinnovo con il club bianconero. Il suo ingaggio, davvero oneroso, pesa sulle casse della società e non c’è da sorprendersi se la Juve vorrà cercare qualche nuovo talento più giovane che possa avere tutta la carriera d’avanti.

Il grande nome è quello di Erling Haaland del Borussia Dortmund. Il norvegese è il più grande prospetto del mondo calcistico . Con la squadra tedesca sta sorprendendo tutti. Sono 30 i gol in 33 partite, praticamente la media di un gol a partita. Il classe 2000 è già sulla bocca di tutti e la Juventus vorrebbe garantirselo.

L’unico problema è il suo agente Mino Raiola che non regala i suoi assistiti. Sull’attaccante ex Salisburgo , tra l’altro, c’è una clausola di ben 75 milioni di euro che entrerà in vigore dall’estate 2022. Però la Juventus non è di certo la sola a volere il gioiellino di Leeds. Ci sono anche altre big: in primis il Real Madrid ma poi anche il Bayern Monaco ed infine il Manchester City che lo vorrebbe in caso di addio di Sergio Agüero.

Haaland rimane comunque un’ipotesi per la Juve, seppur difficile. Più arrivabile, invece, una vecchia conoscenza del campionato italiano: Mauro Icardi. L’ex Inter, attualmente al PSG, potrebbe vestire la maglia bianconera. L’argentino non sta avendo molto spazio nella squadra della capitale francese. Fabio Paratici potrebbe lavorare ad un prestito oneroso con diritto di riscatto per far ritornare il giocatore in Serie A.

