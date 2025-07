Guida ai Saturimetri da Dito: Come Scegliere il Modello Giusto per Te

Guida all’acquisto saturimetro da dito per misurare l’ossigenazione e saturazione periferica SP02: miglior prezzo e recensioni.

In questa guida vi illustreremo le potenzialità di un pulsossimetro, a cosa serve e come funziona, e soprattutto quali acquistare.

Specialmente in questo periodo di pandemia, probabilmente state cercando un saturimetro per tenere sotto controllo la vostra salute. Se ti stai facendo qualcuna delle seguenti domande, allora siete nel contenuto giusto per avere tutte le risposte su ciò che stai cercando:

Qual è il miglior saturimetro?

Quanto costa il misuratore di ossigeno?

Su quale dito si misura la saturazione?

Come si chiama il misuratore di ossigeno nel sangue?

Cos’è un saturimetro

Un saturimetro è un dispositivo medico che consente di ricevere informazioni dettagliate sulla propria salute che potrete monitorare con questo semplice strumento.

Esistono vari modelli a disposizione, a partire da quelli molto economici a quelli professionali. Noi vi indicheremo quali sono i migliori in base alle vostre esigenze.

Il Saturimetro (o chiamato anche pulsossimetro) misura l’ossigenazione nel sangue e rileva il calore di emoglobina satura direttamente sul display presente sul dispositivo.

Ma cosa significa saturazione del sangue? Valori bassi di saturazione possono indicare un problema respiratorio nell’individuo e quindi una patologia in atto da monitorare.

Infatti non solo per il COVID, ma anche per problemi di respirazione o bronchite cronica o anche polmoniti, può essere molto utile utilizzare il pulsossimetro e correre ai ripari in tempi brevi.

Come funziona un saturimetro

Il funzionamento di un saturimetro è molto semplice. E’ realizzato come se fosse una molletta e basterà agganciarla al dito per ottenere i dati di monitoraggio. Può essere, in alternativa, attaccato al lobo dell’orecchio perché sono gli unici due punti nel corpo in grado di rilevare l’ossigenazione in quanto la circolazione del sangue è superficiale.

Una volta agganciato al dito ad esempio, il saturimetro emetterà una notifica e mostrerà sul display il valore di riferimento. Nel momento in cui è in funzione, verranno emesse radiazioni luminose che, dopo aver attraversata la superficie di pelle, verranno assorbite dall’emoglobina. L’emogloblina è quella proteina che porta l’ossigeno dai polmoni al tessuto, e quindi tramite dito o lobo è in grado di dare questo valore.

Quali sono i valori normali della saturazione

I valori normali della saturazione di ossigeno in un soggetto sano oscillano tra il 97% ed il 99%

I valori considerati nella norma della saturazione emoglobinica arteriosa sono tra i 95% e il 100%.

Una saturazione di ossigeno pari al 95% è clinicamente accettabile in soggetti che hanno un livello di emoglobina normale

Valori sotto il 95% indicano una possibile assenza d’ossigeno.

Il 90% mostra una lieve ipossia, mentre valori più bassi possono postare i segni di una grave mancanza di ossigeno. Se l’ossigenazione scende al di sotto del 90% in soggetti con sintomi di febbre, tosse e mancanza di respiro occorre contattare il 112 o 118.

Interpretazione Valori Saturazione Ossigeno:

una saturazione pari al 100% senza somministrazione artificiale di ossigeno può indicare un iperventilazione (ad esempio ansia o attacchi di panico);

un risultato tra il 96% ed il 99% è un valore di saturazione ottimale e nella norma;

tra il 93% ed il 95% indica lievi problemi di ossigenazione ossia piccola carenza di ossigeno (lieve ipossia);

tra il 90% ed il 92% l’ossigenazione inizia ad essere insufficiente ed è consigliabile sottoporsi ad emogasanalisi (EGA).

Una saturazione al di sotto del 90% indica una grave carenza di ossigeno (grave ipossia) che richiede l’immediata esecuzione di una emogasanalisi ed occorre chiamare il medico o i numeri di emergenza.

(tuttavia ci sono alcune eccezioni in cui i valori intorno al 90% possono essere ritenuti normali, ad esempio nel caso di pazienti con broncopneumopatie croniche ostruttive)

Migliori Saturimetri Economici 2021

Il Pulsossimetro PULOX PO200 può essere definito come il miglior saturimetro economico del 2021, molto acquistato su Amazon proprio per il suo costo molto basso e recensito ottimamente dagli acquirenti.

Questo pulsossimetro permette una misura efficiente e precisa della saturazione e della frequenza cardiaca ad un prezzo davvero economico.

Ha una misurazione affidabile ed è equipaggiato di display OLED molto luminoso su cui vengono notificati tutti i dati di monitoraggio. Il display è a colori ed è predisposto per ruotare in base alle proprie esigenze.

Potrete anche regolare la luminosità del display in base a 4 livelli.

Preciso e affidabile: determina con precisione la tua SpO2 (livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue), la frequenza cardiaca del polso in soli 8 secondi e visualizzala comodamente su un ampio display a LED digitale.

Valore SpO2 completo: il pulsossimetro è in grado di leggere e visualizzare SpO2 fino al 100%.

Monitora con precisione SpO2 e pulsa mentre sei in movimento, adatto per alpinisti, sciatori, ciclisti, aviatori o chiunque desideri misurare il loro livello di SpO2.

Basso consumo di energia: l’ossimetro si spegne automaticamente in assenza di segnale entro 20 secondi e offre fino a 24 ore continue di autonomia.

Leggero e portatile: pesa solo 50 grammi, comodo da indossare da solo o all’interno della borsa sportiva o dello zaino. Collegare il cavo in dotazione alla custodia o direttamente all’ossimetro.

Specifiche tecniche

Brand: PULOX | Modello: PO 200 | Gamma di misurazione SpO2: 35 – 99% | Campo di misurazione dell’impulso: 30 – 250 bpm | Autonomia: Fino a circa 40 ore di funzionamento continuo | Misura: Frequenza cardiaca, saturazione del sangue, curva pletismografica

Pulsossimetro Pulox PO-200 Solo - Ossimetro da dito professionale certificato, Misurazione di Saturazione di ossigeno (SpO2), polso e PI Misurazione affidabile e indolore della saturazione di ossigeno (valore SpO2 in percentuale), del polso (frequenza cardiaca) e dell'indice di perfusione (PI) in modo non invasivo sul polpastrello.

Il pulsossimetro con display LCD a rotazione automatica di 90° e cifre grandi e di facile lettura, visualizza anche la frequenza sotto forma di onda e barra del polso.

Il monitor della saturazione dell'ossigeno è dotato di un display a colori ad alto contrasto con diversi angoli di visualizzazione. I valori possono essere letti facilmente in qualsiasi posizione.

Funzionamento intuitivo con un solo tocco: l'ossimetro da dito per adolescenti e adulti è facile da usare perché si avvia con la semplice pressione di un pulsante e funziona automaticamente.

Valori affidabili in pochi secondi: Ideale per l'uso domestico per l'automonitoraggio di malattie respiratorie acute o croniche come BPCO, asma bronchiale o mal di montagna.

Saturimetro miglior rapporto qualità prezzo

Se state pensando di acquistare un saturimetro dall’ottimo rapporto qualità prezzo, quello della GIMA può essere considerato uno dei migliori.

Il saturimetro Gima Oxy-3 viene fornito in una confezione completa custodia, cordino e rivestimento protettivo in silicone.

E’ un ottimo dispositivo in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue. Inoltre monitora anche il battito cardiaco fornendo tutte le informazioni dettagliate sul display presente nella parte alta del pulsossimetro.

Molto semplice da usare, basterà agganciarlo al proprio dito e attendere qualche istante per avere i valori sul Display.

Caratteristiche e funzioni:

Funzionamento semplice

Display SpO2

Forma d’onda SpO2

Battito

Istogramma del battito

Indicazione di batteria scarica

Spegnimento automatico

Display orientabile in 4 direzioni

Specifiche tecniche

Modalità di visualizzazione: LED

SPO2: Campo di misura: 35-99%

Precisione: + -2%

Pulse: Campo di misura: 30-240 BPM

Precisione: + -2 BPM

L’intensità degli impulsi: grafico Indicazione Bar

Batteries Alimentazione: due batterie alcaline AAA

Il consumo della batteria: Due batterie AAA 1,5 V, 600mAh batterie alcaline possono essere continuamente utilizzato fino a quando 30 ore

Dimensioni: Lunghezza: 58 mm (2,28 “) Larghezza: 32 mm (1.26 “) Altezza: 34 mm (1,34”)

Peso: 50 g (1,77 once) – tra cui due batterie AAA

Temperatura di esercizio: 0 – 50 gradi centigradi

Temperatura di conservazione: -10 – 60 centigradi

Umidità di funzionamento: 15% – 95%

Umidità di stoccaggio: 10% – 95% RH

Miglior saturimetro professionale ospedaliero

Il saturimetro P060 della Beurer è uno dei migliori disponibili su Amazon, forse anche il più ricercato. Ha una struttura compatta, tipica di questi dispositivi, e presenta un display che può essere ruotato in base alle esigenze con luminosità regolabile su tre livelli.

Tramite l’utilizzo di questo dispositivo, potrete monitorare la frequenza cardiaca, misurare la saturazione del sangue e registrare i dati nell’arco di 24 ore.

Inoltre è provvisto di software associato tramite cui poter controllare i vostri dati anche a distanza di tempo.

Il saturimetro P060 della Beurer è dotato di un Display a colori con 6 modalità di visualizzazione disponibili, la luminosità del display è regolabile e si spegne da solo quando è in stand-by.

E’ possibile salvare nella memoria interna fino a 100 misurazioni e poi trasmettere i dati allo smartphone via Bluetooth utilizzando l’Applicazione Beurer HealthManager (per iOS e Android).

Piccolo e leggero per un utilizzo a casa o in viaggio, utilizzabile anche durante attivita sportive ed in altitudine.

Specifiche tecniche

Brand: Beurer | Modello: P060 | Display: A colori rotabile | Batterie: Ricaricabile tramite USB | Possibilità di registrazione: 24 h | Misura: Frequenza cardiaca, saturazione del sangue, curva pletismografica

Offerta Beurer PO 60 Saturimetro Bluetooth a Lettura Istantanea con Visualizzazione Grafica del Battito Cardiaco e 100 Posizioni di Memoria FACILE E INDOLORE Il pulsossimetro misura la saturazione di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (frequenza cardiaca), per una precisione clinicamente convalidata per l'uso domestico

CON APP I valori possono essere trasmessi via Bluetooth all'app «Beurer HealthManager Pro» e consentire il monitoraggio della saturazione di ossigeno nell'app, ed è anche possibile trasferire i valori al medico curante

CONTROLLO SANITARIO L'ossimetro è adatto per monitorare e monitorare regolarmente la saturazione di ossigeno: malattie respiratorie come asma, BPCO e altre malattie polmonari possono portare a una diminuzione della saturazione di ossigeno

DISPLAY A COLORI I valori misurati sono chiaramente visualizzati sul display a colori di facile lettura con un totale di 6 formati di visualizzazione

FACILE DA USARE Il monitor delle pulsazioni e dell'ossigeno è facile da usare con un pulsante e la luminosità del display può anche essere regolata secondo necessità

Miglior Saturimetro professionale certificato

Questo pulsossimetro da dito ha una funzionalità un po’ diversa rispetto a quelli sopra elencati perché permette di inviare direttamente al proprio smartphone tutti i dati necessari.

Infatti è provvisto con un funzionamento bluetooth tramite apposita app da installare sul proprio telefono cellulare.

Ha la forma classica a molletta con tasto di accensione e spegnimento e un display monocromatico su cui poter comunque leggere i dati.

Misura la saturazione del sangue e la curva pletismografica con notifica dopo pochi secondi dall’utilizzo.

Provvisto di luminosità e allarme regolabile, si presenta compatto e portatile.

Specifiche tecniche

Brand: Jumper | Modello: Pulsossimetro FR-500G-B | Intervallo di misura: 35 – 100 | Dimensioni: 9 x 8.2 x 4.4 cm | Peso: 140 grammi | Misurazioni: Frequenza del polso, saturazione, intensità della frequenza del polso, indice di perfusione