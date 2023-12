Guardiola annuncia l’addio al Manchester City: ecco il suo futuro

Clamoroso annuncio di Pep Guardiola: ” Al Manchester City lavoro finito. Adesso è il momento di andare a comprare un libro e ricominciare a scrivere la nostra storia”.

Joseph Guardiola /Stadiosport.it

Alla vigilia della 19ª giornata della Premier League, il manager del Manchester City, si è espresso con parole che sanno di addio. Pep Guardiola dopo 7 anni di successi vorrebbe lasciare i Citizens. La frase sibillina è frutto di un ragionamento semplice quanto scontato: ” Ho la sensazione che il lavoro sia davvero finito”.

Pep Guardiola in 7 years in the Premier League btw pic.twitter.com/aQAMuwBkij — Jacky (@MCFC_Jacky) December 26, 2023

Se in 7 anni al Manchester City hai vinto 5 Premier League, Coppe di Lega, Fa Cup e poi ci aggiungi la coppa dalle grandi orecchie, la Champions League, significa che hai raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. A differenza di altri Special One, come Mourinho ai tempi del triplete con l’Inter, ha deciso di continuare, anche perché mancava qualcosa: ” Quando abbiamo vinto la Champions League, pensavo alla Supercoppa che non ce l’avevamo. Pensavo al Mondiale per Club, che non ce l’avevamo. Ma ora abbiamo tutto. Adesso è momento di andare a comprare un libro e ricominciare a scrivere la nostra storia. Questo è ciò che dobbiamo fare”.

Guardiola contratto con il Manchester City fino al 2025 e poi?

Guardiola attualmente al Manchester City percepisce uno stipendio, secondo i dati della Premier League, 22,4 milioni a stagione con scadenza 2025, vale a dire tra 18 mesi. Con queste cifre, secondo manager al mondo dopo Diego Simeone che all’Atletico Madrid percepisce 34 milioni di euro, difficilmente lo vedremo allenare in Italia.

Guardiola conosce benissimo il nostro campionato, avendo giocato con le maglie del Brescia, dove ha conosciuto Carlo Mazzone e Roberto Baggio e della Roma. Sicuramente avrà dei ricordi bellissimi ed indelebili ma dovrebbe abbassare notevolmente le richieste di ingaggio, che forse solo gli arabi possono garantire.

Alla fine Guardiola ha sempre dichiarato che dopo il Manchester City, in Premier League non avrebbe allenato. Se poi consideriamo che da ex allenatore del Barcellona ha sempre detto, mai al Real Madrid significa che top club o reali in giro non ci sono.

Con la vittoria del Manchester City al Mondiale per Club, Pep Guardiola è arrivato al 37° trofeo vinto in carriera, mai nessuno come lui. Cosa sta inseguendo ancora? Forse è arrivato il momento di scrivere la parola fine, e sarebbe l’epilogo migliore con i ricordi vincenti, vivi ed impressi nella mente degli sportivi di tutto il mondo.