Gran Galà AIC del Calcio 2023: tutti i premiati

Gran Galà del Calcio, l’AIC ha assegnato tutti i premi relativi alla stagione 2022-2023, Osimhen Miglior Calciatore, Kvara si aggiudica il Miglior Gol.

Serata di grandi premi quella andata in scena ieri sera durante la nuova edizione del Gran Galà del Calcio AIC, dove sono stati assegnati tutti i riconoscimenti inerenti ai migliori interpreti della scorsa stagione di Serie A. Ovviamente a risultare predominante nelle votazioni fatta dagli stessi colleghi calciatori, non potevano che essere i tesserati del Napoli, autori della straordinaria vittoria dello scudetto riportato a Napoli dopo oltre 33 anni. Il primo premio rilevato dalla società azzurra è stato alzato dallo stesso presidente, Aurelio De Laurentis, che si è visto consegnare il riconoscimento come Società dell’Anno 2022-2023.

Il club partenopeo, inoltre, è stato protagonista anche con ben 5 nomination tra attuali tesserati ed ex essere inseriti nella Top 11 stagionale. A Victor Osimhen è toccato il premio più ambito, come quello di Miglior Calciatore, mentre a Kvicha Kvaratskhelia è stato riconosciuto il premio come Miglior Gol, grazie al meraviglioso slalom contro l’Atalanta lo scorso anno. Oltre a questi ultimi, anche Lobotka, Kim e Di Lorenzo sono entrati a far parte della Top 11 dello scorso anno di Serie A.

A essere celebrati oltre al Napoli sono stati anche i calciatori di Inter e Milan hanno vantato un’ampia presenza all’interno della Top 11, con Mike Maignan che si è aggiudicato il premio come Miglior Portiere. A essere premiati come Miglior difensore, sono stati Bastoni e Theo Hernandez. Così come a centrocampo non manca la presenza di Calhanoglu e Barella come Miglior Centrocampista. Davanti, invece, tra le milanesi la spunta solamente Leao, il quale porta a casa il premio come Miglior Attaccante. Infine sono stati premiati anche Daniele Orsato e Giovanni Fabbian, rispettivamente come Miglior Arbitro e Miglior Giovane di Serie B della scorsa stagione.