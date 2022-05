F1, Gp di Miami 2022, al termine delle prove ufficiali. Una doppietta Ferrari che fa ben sperare per il gran premio di domenica. Primo Leclerc e dietro il suo compagno di squadra Sainz. Terzo il campione del mondo in carica Verstappen.

Il pilota monegasco è felicissimo della pole. Ma tiene a precisare come ci sia bisogno di ulteriore attenzione per completare l’opera. La gara sarà un’altra insidia per il cavallino, dopo i problemi avuti in questo inizio di stagione. Si parte bene nelle qualifiche, ma poi in gara c’è uno stravolgimento completo.

Le distanze sono ravvicinate, solo 190 millesimi dal suo compagno e 5 in più rispetto all’olandese della Red Bull. Facile intuire come sarà una gara che si giocherà sui dettagli, sulle prestazioni delle gomme e soprattutto conteranno le strategie che adotteranno al muretto.

La terza pole per Leclerc, la prima volta che avviene su questo nuovo circuito in America. Il francese è molto euforico, l’atmosfera qui è sensazionale. Occorre però non rovinare tutto:

Leclerc conquista la sua terza pole stagionale, la prima in questo circuito. Fonte Twitter Formula 1

“I fan qua sono pazzeschi, è incredibile essere qui negli Stati Uniti e vedere quanto questo sport sia cresciuto negli ultimi anni. Avere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva ulteriormente, è fantastico! L’ultimo weekend non è stato grandioso per me, ho commesso un errore in gara, ma oggi è andata bene“

Inoltre, ha sottolineato come la Red Bull sia più veloce nei rettilinei, mentre in curva la Ferrari si è dimostrata più competitiva. Ha chiosato, quindi, le sue dichiarazioni con un auspicio:

“Partiamo dalla pole position e domani dobbiamo completare l’opera in gara. Le Red Bull sono estremamente veloci in rettilineo, noi siamo veloci in curva. Sarà una battaglia dura domani, ma speriamo di prevalere noi”

Anche per il compagno di squadra Sainz le notizie sono più che positive, dopo le ultime uscite di pista. Ha bisogno di punti, di riconquistare la fiducia perduta. Questo quinto appuntamento del Gp di Miami 2022 può essere la volta buona. È riuscito a far dimenticare l’errore commesso nelle prove libere del venerdì ed ha sfornato una prestazione di altissimo livello.

Carlos Sainz durante le interviste post qualifica Fonte: Twitter Formula 1

Il rammarico è per non essere ancora riuscito a conquistare una pole position. Ma venendo da una situazione complicata è già un ottimo risultato essere arrivato secondo:

“Dopo un incidente pesante come quello della FP2 di ieri non era affatto facile ritrovare la giusta fiducia, specialmente su un tracciato complicato come questo di Miami. Però sono stato in grado di mantenere la calma fino al Q3 e credo di essere riuscito a tirare fuori due buoni giri. Ancora non sono stato in grado di raggiungere la pole position in questa annata, ma pensando da dove venivo ieri non posso che essere soddisfatto”

Comunque il pilota iberico è fiducioso per la gara, ha ottime sensazioni. La vettura si riesce a guidare senza problemi, specialmente in questo tipo di pista:

“Sarà una giornata davvero interessante, pensando a tutto quello che potrà succedere su una pista simile. Tornando a me stesso, non ho avuto modo di provare una simulazione di passo gara con carico di benzina, per cui per me tutto sarà da scoprire in gara. Ad ogni modo ho grande fiducia in questa macchina che si guida davvero bene su questa pista”

Anche il campione del mondo in carica si ritiene soddisfatto della terza posizione conquistata alla fine delle prove ufficiali di questo Gp di Miami 2022. Sono vicini alle Ferrari, in gara sfrutteranno tutta la potenza del loro motore. Ha utilizzato la giornata di oggi per imparare al meglio la pista e trovare un buon assetto nella macchina. Sanno che possono essere ancora più competitivi in gara, ma il pilota preferisce complicarsi di meno il weekend. Vuole essere competitivo da subito:

Max Verstappen nell’intervista post qualifica. Fonte: Twitter Formula 1