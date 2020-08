GP Belgio 2020: l’ordine d’arrivo dei piloti al traguardo

Si è chiuso senza particolari sussulti il GP del Belgio 2020: a Spa è stato un completo trionfo Mercedes, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che hanno consegnato alla scuderia tedesca la seconda doppietta stagionale. Dietro di loro, chiude il podio Max Verstappen che non riesce nell’impresa di ricucire in gara il gap accumulato in qualifica e perde terreno rispetto alla leadership del Mondiale. Ottimo weekend per la Renault che si piazza in quarta e quinta posizione rispettivamente con Ricciardo e Ocon, quest’ultimo uscito vincitore da un emozionante duello con Alex Albon, sesto al traguardo, conclusosi solo all’utimo giro. L’australiano della Renault fa registrare anche il giro più veloce in pista e si porta a casa un punto extra per la sua classifica iridata.

Vanno a punti anche Norris sulla Mclaren e le due Racing Point di Stroll (nono) e Perez (decimo). Da sottolineare l’ottima prestazione di Gasly su Alpha Tauri, finito ottavo, ma rimasto in seconda fila per gran parte della gara. La Ferrari, invece, chiude uno dei weekend più deprimenti della sua storia recente non totalizzando punti, piazzando Vettel e Leclerc rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione, su diciassette piloti transitati al traguardo. Ritiro per l’Alfa Romeo di Giovinazzi, coinvolto in un brutto incidente che ha costretto anche Russell ad uscire dai giochi. Andiamo a leggere l’ordine d’arrivo completo dei piloti al traguardo.

GP Belgio 2020: l’ordine d’arrivo al traguardo

#44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24:08.761

#77 Valtteri Bottas Mercedes +8.448

#33 Max Verstappen Red Bull +15.455

#3 Daniel Ricciardo Renault +18.877

#31 Esteban Ocon Renault +40.650

#23 Alexander Albon Red Bull +42.712

#4 Lando Norris Mclaren +43.774

#10 Pierre Gasly Alpha Tauri +47.371

#18 Lance Stroll Racing Point +52.603

#11 Sergio Perez Racing Point +53.179

#26 Danill Kvyat Alpha Tauri +1.10.200

#7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1.11.504

#5 Sebastian Vettel Ferrari +1.12.894

#16 Charles Leclerc Ferrari +1.14.920

#8 Romain Grosjean Haas +1.16.793

#6 Nicholas Latifi Williams +1.17.795

#20 Kevin Magnussen Haas +1.25.540

#99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo NT

#63 George Russell Williams NT

#55 Carlos Sainz Jr. Mclaren NT

