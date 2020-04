Immuni, l’app per il tracciamento contagi del Coronavirus in Italia

Il Governo si sta preparando all’attuazione della Fase 2 di questa emergenza. Dopo il lockdown non bisognerà comunque abbassare la guardia, ma continuare evitare gli assembramenti, mantenere la distanza sociale.

Immagine del virus in ingrandimento. Fonte: Pixabay

In questo momento il Governo ha scelto l’azienda che gestirà il tracciamento degli spostamenti. Si chiama Bending Spoons, milanese, metterà a punto un’applicazione dal nome Immuni. Si potrà scaricare liberamente, sarà utilizzabile in maniera gratuita e su base volontaria da tutti coloro che decideranno di usufruirne.

Vediamo insieme un po’ di caratteristiche e funzionalità di questa applicazione. Il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza per la stipula di un contratto di concessione libera all’azienda incaricata di realizzare l’applicazione.

Intanto ci sarà un tracciamento dei contatti che si avranno con altre persone attraverso il Bluetooth, ma questi rimarranno “bloccati” nello smartphone dell’utente. I dati rimangono fino a quando non si avrà la certezza che la persona in questione non sia risultata positiva al test del Covid-19.

A questo punto la persona può dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati sul cellulare, per poter così ricostruire tutta la catena dei contatti avuti con altre persone nel periodo precedente.

L’applicazione sarà composta di due parti: la prima si riferisce ad un registro sullo stato di salute della persona o della sua sintomatologia se affetto da coronavirus, mentre la seconda riguarda il tracciamento dei contatti e consentirà al software di tenere a memoria i dispositivi con cui lo smartphone del paziente sarà stato in contatto.

