Gollini alla Cremonese, ma sarà titolare? Ecco la verità

Gollini alla Cremonese: ufficiale il prestito dalla Roma. Sarà lui il nuovo titolare in Serie A?

Pierluigi Gollini è pronto a rimettersi in gioco. Dopo l’ennesima stagione vissuta ai margini, il portiere classe 1995 approda alla Cremonese, neopromossa in Serie A, con l’obiettivo di tornare protagonista. Il trasferimento è stato definito con la formula del prestito secco dalla Roma fino al giugno 2026, senza opzioni di riscatto. Un’operazione che sancisce l’ennesimo capitolo di una carriera ricca di alti e bassi, ma che ora potrebbe vivere un rilancio concreto.

Un portiere esperto per la nuova Serie A della Cremonese

Dopo aver contribuito solo da spettatore alla seconda parte della stagione giallorossa, Gollini trova nuova linfa a Cremona. I grigiorossi, tornati in massima serie, puntano sulla sua esperienza europea (Atalanta, Tottenham, Napoli) per rafforzare un reparto portieri che lo scorso anno ha visto Andrea Fulignati tra i protagonisti della promozione.

Fulignati, che ha difeso i pali in ogni minuto della stagione 2023-24, playoff inclusi, è però alla sua prima vera sfida in Serie A. Il club ha deciso quindi di affidarsi a un profilo più rodato: Gollini parte favorito per il ruolo di titolare, ma dovrà dimostrare subito di essere affidabile.

Le tappe della trattativa: accordo con la Roma e visite imminenti

L’intesa tra Cremonese e Roma è stata raggiunta nei giorni scorsi. I due club hanno trovato un punto d’incontro che consente a Gollini di cercare continuità altrove, rimanendo comunque sotto contratto con i giallorossi fino al 2027. Nei prossimi giorni sono attese le visite mediche e la firma ufficiale, dopodiché arriverà l’annuncio.

Insieme a lui, la Cremonese ha ingaggiato anche Lapo Nava, giovane promessa prelevata dal Milan, a conferma della volontà del club di rinforzare la rosa puntando su elementi affidabili e futuribili.

Gollini: dal sogno Champions alla voglia di riscatto

Negli ultimi anni, la carriera di Pierluigi Gollini ha vissuto una fase di stallo. Dopo l’esplosione con la maglia dell’Atalanta e l’esperienza in Premier League con il Tottenham, il portiere emiliano non è più riuscito a imporsi. A Firenze non ha lasciato il segno, a Napoli ha vissuto da comprimario un’annata deludente per tutta la squadra, e al Genoa, dopo un inizio da titolare, un infortunio ha spianato la strada al definitivo sorpasso di Leali.

Alla Roma, arrivato a gennaio, ha ricoperto il ruolo di secondo alle spalle dell’inamovibile Svilar, senza mai scendere in campo. Ora, a 30 anni, Gollini ha bisogno di rilanciarsi e la Cremonese gli offre una vetrina importante in un contesto in cui potrà finalmente tornare a essere protagonista.

Il mercato grigiorosso non si ferma: contatti anche per Erlic

Nel frattempo, la società lombarda continua a muoversi sul mercato. Dopo aver definito l’arrivo di Gollini e di Nava, la Cremonese ha avviato i contatti con il Bologna per Martin Erlic, difensore centrale in cerca di riscatto dopo una stagione da 10 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico Davide Nicola, che conosce bene la categoria, vuole costruire una squadra solida e pronta alla battaglia per la salvezza.

Conclusioni

L’arrivo di Gollini rappresenta un colpo di spessore per la Cremonese, che punta sulla sua voglia di riscatto per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Il portiere ha tutte le carte in regola per prendersi la titolarità e contribuire in modo decisivo alla salvezza dei grigiorossi. Per lui si apre l’ennesima possibilità: ora starà solo a lui dimostrare di meritarla.