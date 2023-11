Golden Boy 2023: vince Jude Bellingham

Golden Boy 2023: a trionfare è Jude Bellingham, mentre Erling Haaland si aggiudica il premio come Miglior Giocatore.

Jude Bellingham – StadioSport.it

Sono stati assegnati i premi della 21° edizione del Golden Boy 2023 tra i quali ad aggiudicarsi il premio è stato il giovane centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham. Il giovane talento inglese, infatti, è riuscito a convincere la stragrande maggioranza della giuria composta da giornalisti illustri che hanno conferito a quest’ultimo ben 485 voti su 500 disponibili per un totale del 97% della votazione generale, percentuale che era stata conseguita prima d’ora solamente da Mbappè nell’ edizione del riconoscimento del 2017 (con 291 voti su 300 disponibili).

Bellingham è senza dubbio uno dei potenziali calcistici che più terrà banco per il prossimo decennio a livello mondiale. Il primo ad accorgersi di tutto ciò è stato lo stesso presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che la scorsa estate ha versato ben 140 milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund per assicurarsi le prodezze del talento inglese, prodezze che non sono tardate ad arrivare visto che la nuova esperienza in maglia blancos fin qui di Bellingham recita 13 gol in 13 partite disputate.

I premi assegnati da Tuttosport, però, non si sono fermati al Miglior Giovane, nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti, tra i quali quello di Miglior Giocatore della scorsa stagione, il quale non poteva che non andare all’attaccante del Manchester City, Erling Haaland. Il norvegese è stato l’autore di un’annata stratosferica con il Manchester City, coronata dalla vittoria del Treble e dalle 52 reti messe a segno in 53 gare disputate.

La lista completa dei vincitori

VINCITORE: Jude Bellingham

Miglior manager europeo: Edu (Arsenal)

Miglior presidente europeo: Tony Bloom (Brighton)

Miglior agente europe: Ali Barat

Miglior giocatore: Erling Haaland (Manchester City)

Miglior giocatrice: Aitana Bonmati (Barcelona)

Miglior italiano U21: Giorgio Scalvini

Miglior giocatrice italiana U21: Chiara Beccari

Premio The Youngest: Lamine Yamal