Recensione GoldBet Scommesse sportive

GoldBet lo possiamo definire come uno dei casinò online più affidabili in Italia? Certamente sì considerando offre anche scommesse sportive ed un ampio ventaglio di scommesse.

Analizzando il sito abbiamo scoperto diversi elementi importanti che riguardano la parte tecnica e amministrativa, ma anche le offerte e le promozioni.

GoldBet per questo lo possiamo definire come un operatore di grande rilievo.

Piattaforma Goldbet home

GoldBet: informazioni

Regolamentazione: AAMS;

Numero totale giochi: 159;

Fornitore SoftwarePlaytech;

Bonus di Benvenuto: 50 €;

Società: GoldBet SRL;

Indirizzo: Via della Maglianella 65R, 00166 Roma

Numero di registrazione: 15024;

Telefono: 640 40 08 60;

E-mail: assistenza@goldbet.it;

Live Chat: Si.

All’interno di questa nostra recensione, analizzeremo tutti gli sport offerti, come anche la sezione casinò online.

Come vedremo a breve è possibile scommettere su 159 attività. La piattaforma utilizza il software Playtech che viene considerato come una garanzia di sicurezza all’interno del mercato casino online.

GoldBet ti offre anche la possibilità di provare tutti i giochi tramite demo anche senza registrazione.

In breve puoi testare:

Roulette;

Black Jack;

Video Poker, ecc.

Anche le caratteristiche tecniche della piattaforma sono molto importanti. Esse rispettano tutte le normative legislative vigenti in Italia con uno sviluppo grafico attento e ragionato.

Servizio clienti;

Casino live;

Licenze;

Qualità dell’app:, ecc.

Sono solo alcuni aspetti analizzati approfonditamente che hanno risposto egregiamente al controllo.

GoldBet è una truffa?

Goldbet bonus benvenuto

Certamente no!

Lo puoi notare non solo dalla reputazione che esso ha, ma anche dalla licenza ottenuta.

GoldBet non è una truffa! Il portale è estremamente sicuro e ottempera a tutti i termini imposti e in vigore in Italia.

Playtech, viene considerato come sinonimo di trasparenza ed affidabilità.

Offerta di gioco

boldbet scommesse sportive

Come detto GoldBet ti permette di scommettere su 159 giochi. Tra i più importanti ricordiamo ancora:

Roulette;

Bingo;

Slot;

Poker;

Casino live;

Scommesse sportive.

Casino Online

La sezione casino online è fra le più complete in circolazione. Tra i giochi più comuni abbiamo:

Slot: Subtopia; Samurai Princess; Titan Storm;

Roulette Europea, Francese e Americana;

Casinò dal vivo: Baccarat; Blackjack; Roulette con otto tavoli.



Scommesse Sportive

Questa sezione è interamente dedicata alle scommesse sportive.

GoldBet ti permette di scegliere tra sport e combinazioni che soddisfano anche gli utenti più esperti e appassionati. Puoi scegliere tra:

Pallavolo;

Basket;

Tennis da tavolo;

Atletica leggera;

Rugby;

Calcio.

Per questa sezione è presente la Promozione Bonus benvenuto, che ti assicura il 100% sulla prima scommessa effettuata dopo esserti iscritto.

Poker

Questa sezione è studiata nei minimi dettagli. Qui puoi scegliere tra decine e decine di tornei con buy-in per tutte le tasche. Puoi ad esempio scegliere il sistema poker ranking.

Fra le modalità di torneo speciali, puoi anche optare per Ko Fight Club.

Bingo

Il Bingo è una delle sezioni più apprezzate. Qui puoi trovare diverse sale a disposizione scegliendo tra:

Sala Rubino e Smeraldo, aperte 24 ore su 24;

Sala Diamante, aperta dalle 10.00 alle 2.00;

Zaffiro, aperta dalle 17.00 alle 3.00.

Per questa sezione è prevista la promozione Bingo Time 1.000 euro che ti sono offerti sulla base di una classifica stilata settimanalmente.

bonus perdite fino a 50 euro

goldbet_bonus

Si tratta di un particolare bonus messo a disposizione da GoldBet.

La possiamo anche definire come una promozione di benvenuto pensata per tutti al fine di premiare le sconfitte, fino ad un massimo di 50 euro.

Nello specifico, il bonus di benvenuto rimborsa il 50% delle giocate non vincenti ma che sono state effettuate nella prima giornata di iscrizione alla piattaforma e fino ad un massimo di 50 euro.

A questo bonus se ne affiancano altri e molto importanti. Ad esempio nella sezione casino online, slot machine, è prevista una particolare promozione “le slot del giorno”.

Si tratta di un rimborso, molto simile al bonus di benvenuto sulle perdite.

>>Dettagli e info, visitando il sito

Pagamenti e Prelievi su GoldBet

GoldBet ti mette a disposizione differenti sistemi di pagamento. Al fine di effettuare, però, un primo deposito, devi effettuare la registrazione per l’apertura di un proprio conto.

Devi anche effettuare la convalida del conto tramite copia fronte-retro del tuo documento d’identità, entro 30 giorni dall’iscrizione.

Fatto questo puoi procedere al versamento di denaro sul tuo conto. Nello specifico, puoi utilizzare uno dei seguenti sistemi:

Mastercard;

Visa;

Postepay;

Skrill;

Bonifico bancario;

Bonifico postale;

Versamento Postale;

Paypal;

Bonifico Bancario.

Nel caso di prelievo o deposito, non sono previste commissioni. I tempi di accredito del denaro sono compresi tra 24 ore e 7 giorni lavorativi e dipendono dal sistema di ricezione prescelto.

GoldBet regolamentazione

GoldBet non è una truffa ma si tratta di un sistema sicuro e regolamentato

Al fine di operare nel settore del gioco online in Italia esso ha richiesto ed ottenuto, a seguito dei controlli, regolare licenza AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la quale regola l’attività sul territorio italiano e oggi costituisce l’unico soggetto in grado di fornire tutta la documentazione necessaria.

GoldBet possiede questa autorizzazione, rilasciata alla società gestore : GoldBet Srl con n° licenza 15226.

GoldBet: Servizio Clienti

Il servizio clienti offerto è uno dei migliori presenti sul mercato e ti viene offerto:

numero di telefono: 0640 400 860;

numero fax: 0664 52 20 698;

indirizzo email: assistenza@goldbet.it;

indirizzo postale;

chat live.

Puoi contattare il servizio clienti tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.

GoldBet: piattaforma

boldbet app mobile

Il sito prevede la possibilità di registrarsi online e utilizzare i sistemi offerti senza scaricare nessun programma. Analizzando la pagina web ti permette di eseguire operazioni semplici e veloci.

Anche la funzione e la disposizione dei menù e ben fatta. Tramite questa è possibile accedere alle principali funzioni della piattaforma.

App mobile

L’App mobile ti propone tanti giochi disponibili su modalità desktop ed è realizzata con grande gusto grafico. La puoi utilizzare gratuitamente una volta scaricata dallo store del tuo Smartphone.

Punti di Forza

Ampia offerta dei mercati di calcio;

Molte discipline sportive;

Promozioni interessanti.

Limiti

Scommesse sugli sport virtuali;

Presenza di mercati extra sportivi;

Live chat solo per utenti registrati;

Assenza di scommesse sull’ippica.

Come registrarsi su Goldbet?

Al fine di effettuare una propria registrazione su Goldbet si devono seguire i seguenti passaggi:

Accedere al sito Goldbet; Cliccare su “Registrati”; Compilare il form inserendo tutti i dati personali richiesti; Aderire all’offerta di benvenuto di Goldbet; Proseguire con la verifica dell’identità; Inviare copia fronte-retro di un documento di riconoscimenti: carta d’identità; passaporto; patente di guida.

La verifica del proprio account richiede un termine massimo di 30 giorni.

Opinioni e considerazioni finali

Come visto GoldBet è una piattaforma semplice e funzionale adatta a te che per la prima volta vuoi effettuare scommesse sportive e non solo.

Si tratta di un operatore trasparente, con licenza AAMS e che rispetta i più alti standard in materia di protocolli di sicurezza. Ecco il motivo per il quale oggi possiamo dire che GoldBet è un portale di alto livello.

Votazione Goldbet

Offerta di benvenuto: 8/10;

Promozioni: 8/10;

Depositi e Prelievi: 9/10;

Quote e Live: 9/10;

Usabilità: 9/10;

App Mobile: 9/10;

Assistenza Clienti: 8/10;

Streaming: 9/10.

©RIPRODUZIONE RISERVATA